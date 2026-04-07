Aggressione a docente a Treviso: condanna definitiva ai genitori con multa di 750 e 600 euro

L’episodio si è verificato nel dicembre 2017 presso la scuola media Casteller di Paese, in provincia di Treviso, e ha visto protagonista il docente Giuseppe Falsone. L’origine del conflitto risale a un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di uno studente che si era rifiutato di rispettare le regole durante la ricreazione.

Durante un colloquio tra l’insegnante e la dirigente scolastica, i genitori dell’alunno e il fratello maggiore hanno fatto irruzione nei locali dell’istituto. La situazione è rapidamente degenerata in un’aggressione fisica e verbale articolata su più fronti: il figlio maggiore ha colpito il professore con una manata alla nuca, il padre ha sferrato uno schiaffo alla testa della vittima, mentre la madre ha proferito gravi minacce di morte e intimidazioni personali.

Le conseguenze immediate per il docente sono state certificate con una prognosi medica di cinque giorni per le contusioni riportate. Oltre ai danni fisici, l’insegnante ha subito un profondo disagio psicologico che ha influito negativamente sulla sua motivazione professionale.

L’iter giudiziario e le responsabilità accertate

La vicenda ha attraversato tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento, confermando in ogni passaggio la responsabilità penale dei genitori coinvolti nell’aggressione. Il procedimento si è aperto dinanzi al Giudice di Pace, che ha emesso un primo verdetto di condanna nei confronti dei coniugi trevigiani per i reati commessi ai danni del docente.

Successivamente, il tribunale di Treviso in sede di appello ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, apportando solo una lieve rimodulazione alla sanzione a carico del padre. Questa fase processuale ha consolidato l’impianto accusatorio, riconoscendo la piena responsabilità di entrambi i genitori per i comportamenti violenti e minatori posti in essere nei locali della scuola media.

Il tentativo di ribaltare il verdetto attraverso il ricorso in Cassazione si è rivelato infruttuoso: la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rendendo così definitiva la condanna. Questo passaggio ha chiuso definitivamente ogni possibilità di ulteriore impugnazione, cristallizzando la responsabilità penale accertata.

Parallelamente, il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva già giudicato colpevole il figlio maggiore, all’epoca dei fatti ancora minorenne, per il suo coinvolgimento diretto nell’episodio violento.

Le sanzioni pecuniarie e gli obblighi di risarcimento

La sentenza definitiva ha stabilito sanzioni economiche distinte per entrambi i genitori, commisurate ai reati accertati. Il padre, 46 anni, è stato condannato al pagamento di una multa di 750 euro per lesioni personali e minacce, mentre la madre, 47 anni, deve versare 600 euro esclusivamente per il reato di minacce.

Oltre alle multe, la coppia è tenuta al risarcimento integrale dei danni subiti dal docente in sede civile, a copertura sia delle conseguenze fisiche sia del disagio psicologico causato dall’aggressione. A questi oneri si aggiunge il pagamento completo delle spese legali sostenute nel corso dell’intero iter processuale, che aumenta significativamente l’impatto economico complessivo della condanna per i responsabili.

Le implicazioni per la comunità scolastica

L’episodio ha profondamente scosso la comunità educativa locale, portando alla luce le crescenti tensioni tra famiglie e istituzioni scolastiche. La vicenda di Giuseppe Falsone, con il disagio psicologico prolungato che ne è derivato, sottolinea l’urgenza di tutelare il personale docente nell’esercizio delle proprie funzioni.

La sentenza definitiva rappresenta un richiamo forte al rispetto dei ruoli e alla necessità di preservare il dialogo costruttivo tra scuola e famiglia. L’escalation da un semplice provvedimento disciplinare alla violenza fisica evidenzia quanto sia fragile l’equilibrio quando manca la fiducia reciproca e il riconoscimento dell’autorità educativa.