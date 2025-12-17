Aggressioni a docenti, crollo drastico: solo quattro casi da settembre, merito delle nuove sanzioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rilevato quattro episodi di aggressione al personale scolastico dall’inizio dell’anno 2024/2025, un calo drastico rispetto ai ventuno casi registrati nello stesso periodo del 2023/2024 e ai diciannove del 2022/2023. I dati, raccolti attraverso un monitoraggio puntuale attivo dal 2023, fotografano una tendenza in netta inversione rispetto agli anni precedenti.

Le vittime sono in prevalenza docenti, colpiti nella maggior parte dei casi da familiari degli studenti. Il Mim sottolinea che prima dell’avvio della rilevazione sistematica nel 2023 non era disponibile un dato consolidato sui primi mesi dell’anno scolastico, rendendo il confronto attuale particolarmente significativo per la comunità educativa italiana.

Il confronto storico: dai 71 casi del 2023/2024 ai 51 del 2024/2025

L’andamento delle aggressioni a personale scolastico mostra una traiettoria in discesa quando si osserva la serie storica completa comunicata dal Ministero. Nell’anno scolastico 2023/2024 gli episodi complessivi erano stati 71, scesi a 51 nel corso del 2024/2025.

Il calo registrato nei primi quattro mesi dell’anno in corso – quattro casi contro i ventuno dello stesso periodo precedente – conferma quindi una tendenza che si era già manifestata su scala annuale.

Il Ministero ha avviato la rilevazione puntuale dei casi a partire dal 2023, motivo per cui non è disponibile il dato disaggregato per i primi mesi dell’anno scolastico 2022/2023. La comparazione storica copre dunque un arco temporale limitato, ma sufficiente a evidenziare il contrasto tra il picco di 71 episodi e la successiva riduzione.

Questa evoluzione assume rilievo per l’intera comunità scolastica, perché testimonia una progressiva diminuzione di comportamenti violenti che minano l’autorevolezza del personale docente e dirigente.

Le misure adottate: sanzioni, multe e arresto in flagranza

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha introdotto un pacchetto di provvedimenti normativi per contrastare le aggressioni al personale scolastico, entrati in vigore nel corso del 2024. Tra le leve principali figura l’incremento delle pene previste per i reati di oltraggio e violenza a pubblico ufficiale quando la vittima appartiene al mondo della scuola.

Sono state inoltre introdotte sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro a favore dell’istituto per danno d’immagine, qualora si verifichino episodi di violenza contro dirigenti o docenti. A queste si aggiunge l’arresto in flagranza per chi commette atti di aggressione nei confronti del personale scolastico, strumento pensato per rafforzare la deterrenza immediata.

Completa il quadro la riforma del voto di condotta, voluta dal ministro con l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti e valorizzare il rispetto delle regole all’interno della comunità scolastica. Secondo Valditara, l’insieme di queste misure mira a restituire autorevolezza ai docenti e ad affermare il principio della tolleranza zero verso ogni forma di violenza.

La cornice istituzionale: la giornata nazionale e l’osservatorio

Il 15 dicembre 2024 ha segnato la prima ricorrenza della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, istituita a marzo dello stesso anno con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e condannare fermamente ogni forma di aggressione rivolta a chi opera nel mondo della scuola.

Parallelamente alla giornata simbolica, il Ministero ha dato vita all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, un organismo dedicato al monitoraggio costante e all’analisi approfondita del fenomeno. L’Osservatorio raccoglie le segnalazioni provenienti dagli istituti, elabora le tendenze e fornisce elementi per orientare future strategie di intervento, garantendo una rilevazione puntuale che mancava prima del 2023.

Entrambi gli strumenti si collocano in un quadro di azioni integrate, affiancando le misure sanzionatorie con iniziative culturali e di controllo sistematico dell’ambiente scolastico.

Le dichiarazioni del ministro: autorevolezza e tolleranza zero

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato il calo delle aggressioni sottolineando la necessità di attendere ulteriori conferme: «Anche se occorre attendere il consolidamento di questa linea di tendenza, si tratta certamente di dati molto importanti per la grande rilevanza del calo delle aggressioni». Valditara ha attribuito i risultati alle sanzioni più severe introdotte contro chi usa violenza nei confronti del personale scolastico, ribadendo che «nessuna tolleranza» sarà accordata verso ogni forma di aggressione.

Il ministro ha spiegato che l’obiettivo è «restituire autorevolezza ai docenti e rimettere al centro la cultura del rispetto», concludendo con un messaggio netto: «Deve essere chiaro che chi aggredisce un docente aggredisce anche lo Stato».