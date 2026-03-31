AI Act, dal 2 agosto 2026 obbligo di formazione sulla IA nelle scuole italiane

L’articolo 4 dell’AI Act europeo introduce la formazione obbligatoria all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, definita AI literacy, per tutti i soggetti che utilizzano applicazioni di IA sul territorio dell’Unione. Questa competenza riguarda la capacità di comprendere funzionamento, potenzialità e limiti degli strumenti basati su intelligenza artificiale, in modo da impiegarli in maniera responsabile e trasparente.

L’obbligo di formazione si estende non soltanto alle imprese private ma anche agli enti pubblici, comprese le scuole di ogni ordine e grado. Ogni istituzione che adotta sistemi di IA deve garantire che i propri operatori, i cosiddetti deployer, ricevano un’adeguata preparazione.

Senza proroghe, la normativa entrerà in vigore il 2 agosto 2026, data che rappresenta la scadenza entro cui assolvere l’obbligo formativo.

Il decreto ministeriale 219, pur ispirandosi all’AI Act, non riporta esplicitamente questa scadenza e lascia spazi di ambiguità. Esiste il rischio concreto che gli istituti scolastici italiani non risultino pienamente conformi alla normativa europea se non seguono con precisione le indicazioni comunitarie, limitandosi a un’applicazione parziale o superficiale delle linee guida.

Le ricadute per le scuole e per gli studenti

L’AI Act attribuisce al dirigente scolastico, in qualità di responsabile legale dell’istituto, il compito di garantire che tutti coloro che operano sotto la sua responsabilità ricevano la formazione necessaria sui rischi legati alle applicazioni di intelligenza artificiale adottate.

La platea dei destinatari è estremamente ampia: la formazione all’AI literacy deve essere erogata a docenti, personale amministrativo e studenti, senza eccezioni. Non è sufficiente formare solo una parte del personale o limitarsi ai referenti digitali. L’obbligo richiama per struttura e completezza i corsi sulla sicurezza sul lavoro, imponendo una copertura totale della comunità scolastica.

Un aspetto cruciale è la tracciabilità: ogni istituto deve tenere un registro aggiornato dei partecipanti ai percorsi formativi, per dimostrare concretamente di aver adempiuto all’obbligo normativo. Questa documentazione diventa essenziale in caso di verifiche o contestazioni.

La formazione richiesta e la governance

L’AI Act impone una formazione mirata con approcci modulari e differenziati in base ai ruoli ricoperti all’interno dell’istituto. Ogni figura – dal dirigente al docente, dal personale amministrativo allo studente – deve ricevere contenuti adeguati alle proprie responsabilità e alle modalità con cui interagisce con strumenti di intelligenza artificiale.

Il cuore della formazione è il focus sul rischio: occorre comprendere le logiche operative dell’IA per identificare errori, prevenire distorsioni e garantire trasparenza nelle decisioni assistite da algoritmi.

Non è sufficiente acquisire abilità tecniche nell’uso di prodotti commerciali extraeuropei; serve una valutazione critica preliminare, perché tali strumenti sono stati progettati in giurisdizioni diverse e richiedono analisi di conformità.

Il responsabile dell’istituto deve definire una policy interna per la governance dell’IA, stabilendo regole chiare per l’adozione, il monitoraggio e l’uso consapevole delle applicazioni. La formazione non può essere un evento isolato: l’AI Act prevede un aggiornamento permanente che tenga il passo con l’evoluzione tecnologica, ben oltre la scadenza dei fondi PNRR prevista per fine 2026.

Il repertorio delle Best Practices dell’AI Literacy pubblicato dalla Commissione europea documenta l’esperienza di grandi aziende italiane – tra cui Generali, Intesa e TIM – che hanno già assolto l’obbligo grazie a uffici legali e strutture formative interne, dimostrando come sia possibile integrare compliance normativa e cultura organizzativa.

Le scadenze, i rischi e l’occasione del DM 219

Il 2 agosto 2026 segna la scadenza per l’adempimento dell’obbligo di AI literacy. Le scuole che non risulteranno conformi si esporranno a sanzioni e rischi legali, con particolare responsabilità per i dirigenti scolastici in caso di violazioni interne.

Mentre le grandi aziende europee hanno già completato i percorsi formativi, molte scuole e PMI italiane rischiano di trovarsi indietro. Il DM 219, pur ispirandosi all’AI Act, non riporta esplicitamente la scadenza europea. Tuttavia, gli istituti possono cogliere questa opportunità per allinearsi alla normativa UE e impostare un sistema di aggiornamento permanente che prosegua oltre il termine del PNRR.