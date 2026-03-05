Aielli, parte l'aiuto compiti gratuito: due incontri settimanali per primaria e medie

Aielli, comune abruzzese di circa 1.400 abitanti in provincia dell’Aquila, è noto a livello internazionale come il borgo dei murales. Con oltre 40 opere di street art realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo, il progetto Borgo Universo ha trasformato il paese in un polo di riferimento per gli appassionati di arte urbana e in una meta turistica attiva tutto l’anno.

Nonostante il forte richiamo culturale, l’amministrazione comunale non trascura la quotidianità dei residenti. L’iniziativa di aiuto compiti gratuito si inserisce in questa visione, rappresentando un’azione di welfare educativo che lega l’identità culturale del territorio all’offerta di servizi concreti per le famiglie locali, con l’obiettivo di investire sul futuro della comunità.

Il servizio: struttura, destinatari e calendario

Il servizio di aiuto compiti gratuito prenderà il via mercoledì 11 marzo e resterà attivo fino al termine dell’anno scolastico in corso. L’iniziativa prevede due appuntamenti settimanali dedicati esclusivamente agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado residenti ad Aielli.

Il supporto è pensato per accompagnare bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti a casa, offrendo un aiuto qualificato senza alcun costo per le famiglie. La gratuità rappresenta l’elemento distintivo del progetto, che si configura come un intervento di welfare educativo territoriale rivolto all’intera comunità scolastica del borgo marsicano.

La governance: ruolo del Comune e della consigliera Nucci

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale di Aielli, guidata dal sindaco Enzo Di Natale, con un ruolo centrale della consigliera comunale Cristina Nucci, che ne ha curato l’ideazione e il coordinamento.

Nucci ha spiegato la genesi del progetto: “Questa iniziativa nasce dall’ascolto delle esigenze delle nostre famiglie. Sappiamo quanto sia complesso conciliare i ritmi lavorativi con la gestione dei figli e quanto possano incidere i costi delle ripetizioni private nell’economia familiare”.

L’obiettivo dichiarato è “offrire un sostegno reale e accessibile a tutti, senza alcun costo per le famiglie”. La consigliera ha inoltre sottolineato la portata strategica dell’azione: “Investire sui bambini e sui ragazzi significa investire sul futuro di Aielli”.

La partnership: il contributo della Cooperativa di Comunità La Maesa

La realizzazione del servizio di aiuto compiti è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Cooperativa di Comunità La Maesa, già attiva sul territorio nella valorizzazione culturale del borgo. La stessa cooperativa che accompagna turisti e visitatori nei tour dei murales di Borgo Universo e nella visita all’osservatorio astronomico ospitato nella torre medievale mette ora a disposizione risorse e competenze per il supporto scolastico.

Questa sinergia tra soggetti locali evidenzia come la rete territoriale possa integrare vocazione culturale e offerta educativa, garantendo sostenibilità al progetto e continuità nel tempo per le famiglie aiellesi.

L’impatto atteso: sostegno alle famiglie e riduzione dei costi delle ripetizioni

Il servizio mira a rispondere a un’esigenza concreta delle famiglie aiellesi: conciliare i ritmi lavorativi con il supporto scolastico ai figli. La gratuità dell’aiuto compiti elimina la necessità di ricorrere a ripetizioni private, il cui costo può incidere significativamente sui bilanci familiari.

L’iniziativa si caratterizza per l’accessibilità universale, garantendo a tutti i bambini e ragazzi del territorio un sostegno qualificato indipendentemente dalle condizioni economiche. Questo modello di welfare educativo locale punta a ridurre le disuguaglianze nell’accesso al supporto scolastico, offrendo un’opportunità equa di accompagnamento nello studio.

La rimozione della barriera economica rappresenta il fulcro dell’intervento, traducendo l’attenzione istituzionale in un beneficio tangibile per la comunità scolastica di Aielli.