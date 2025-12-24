Alza gli occhi dallo schermo: il MIM lancia la campagna per l'uso consapevole dello smartphone a scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato la campagna Alza gli occhi dallo schermo, inserita all’interno del progetto Adesso lo sai. L’iniziativa è rivolta a studenti, famiglie e scuole con l’obiettivo di contrastare l’abuso di smartphone e strumenti digitali attraverso un approccio di prevenzione.

Si tratta di uno spazio online dedicato al riconoscimento dei segnali di rischio e all’adozione di strategie per gestire un uso più equilibrato della tecnologia.

Nel portale sono disponibili materiali informativi, contenuti educativi e strumenti utili per sostenere il lavoro delle comunità scolastiche. La finalità è promuovere il benessere degli studenti e stimolare una riflessione condivisa sul rapporto tra tecnologia e vita quotidiana, offrendo alle scuole risorse concrete per affrontare questi temi in modo strutturato e consapevole, senza allarmismi ma con attenzione ai bisogni educativi contemporanei.

Il focus sulle dipendenze: impatti su rendimento e relazioni

Il progetto si concentra su un duplice fronte: da un lato le dipendenze da sostanze, dall’altro quelle comportamentali, tra cui l’uso compulsivo dello smartphone e il gaming eccessivo. Questi fenomeni possono compromettere il rendimento scolastico, alterare la salute mentale e deteriorare le dinamiche sociali degli studenti.

L’abuso di dispositivi digitali rischia infatti di sottrarre tempo e concentrazione allo studio, alle relazioni interpersonali e ad attività fondamentali per lo sviluppo personale.

La campagna si rivolge direttamente a famiglie, insegnanti e studenti, offrendo strumenti concreti per affrontare il problema con maggiore consapevolezza. L’obiettivo è costruire una cultura della prevenzione capace di riconoscere i segnali di rischio in tempo utile e di rispettare i propri tempi di vita, bilanciando esigenze digitali e benessere individuale.

Un approccio che coinvolge l’intera comunità educativa per contrastare abitudini dannose senza demonizzare la tecnologia.

L’educazione civica e il benessere digitale: scelte quotidiane e attenzione

Uno degli obiettivi centrali della campagna consiste nel favorire un equilibrio tra ambiente digitale e vita reale, partendo dall’educazione civica e dalla costruzione di comportamenti responsabili. Il titolo stesso, «Alza gli occhi dallo schermo», richiama un gesto apparentemente semplice ma fondamentale: interrompere l’automatismo del consumo digitale per riappropriarsi della propria attenzione e della presenza nel momento.

L’iniziativa sottolinea come piccole scelte quotidiane possano determinare un diverso rapporto con la tecnologia, restituendo valore al contatto umano, alla riflessione personale e al tempo condiviso senza mediazioni digitali. Questa prospettiva non demonizza gli strumenti tecnologici, ma promuove un utilizzo consapevole che rispetti le esigenze di concentrazione, socialità e benessere.

Il video promozionale, diffuso attraverso i canali della Rai e del Ministero, concentra il messaggio proprio sull’importanza delle scelte quotidiane e sul valore delle relazioni dirette, ponendo l’accento sulla responsabilità individuale e collettiva.

Il portale “Adesso lo sai”: risorse operative per scuole e famiglie

Il portale “Adesso lo sai” costituisce il cuore operativo dell’iniziativa ministeriale. Al suo interno sono raccolti materiali informativi, contenuti educativi e strumenti pratici pensati per supportare concretamente le comunità scolastiche nel lavoro quotidiano.

L’obiettivo è promuovere il benessere degli studenti e stimolare una riflessione condivisa sul rapporto tra tecnologia e vita quotidiana, offrendo alle scuole e alle famiglie un punto di riferimento accessibile e affidabile per orientarsi nelle sfide educative legate al digitale.