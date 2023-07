ArtQuiz Pro: il corso completo di preparazione al TOLC-MED e TOLC-VET

L’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia rappresenta una sfida impegnativa per gli studenti che aspirano ad indossare il camice bianco. Il TOLC-MED, infatti, richiede una preparazione molto accurata e approfondita, necessaria per affrontare con successo le numerose domande che riguardano diverse discipline scientifiche.

Per aiutare gli studenti a prepararsi adeguatamente per questo esame, è stato ideato il Corso ArtQuiz Pro: un percorso di studio completo che si basa su un metodo efficace, pratico e mirato per superare il Test d’ingresso a Medicina.

Il metodo ArtQuiz – perfezionato in quasi 20 anni di esperienza nel campo della preparazione ai test d’ingresso – consente agli studenti di affrontare lo studio dei quiz in maniera “consequenziale”, ovvero per materia e per argomento. Questo approccio favorisce un apprendimento mirato e una migliore memorizzazione dei concetti richiesti nel test. Inoltre, il metodo ArtQuiz incoraggia lo sviluppo delle capacità di analisi e di ragionamento critico, competenze essenziali per il superamento della prova.

Il corso ArtQuiz Pro comprende un totale di 160 ore di lezioni live e registrate, suddivise in 106 ore di lezione sulle materie scientifiche oggetto d’esame e 54 ore di esercitazioni pratiche con i quiz. Questo mix consente agli studenti di acquisire le competenze necessarie per affrontare il Test e aspirare al massimo punteggio in classifica. Le lezioni live offrono un ambiente di apprendimento coinvolgente, in cui gli studenti possono porre domande, confrontarsi, e ricevere un feedback tempestivo dai docenti.

Ai corsisti viene fornito il Simulatore PRO (in omaggio solo con il Corso), che possiede due funzionalità principali:

La funzionalità TOLC che rappresenta un’esatta replica della piattaforma CISIA, e permette quindi agli studenti di familiarizzare con l’interfaccia del TOLC ed esercitarsi proprio come se fosse il giorno del Test; La funzionalità QUIZ, basata sul cosiddetto “ancoraggio mentale” che permette di allenarsi sui quiz che più spesso vengono sbagliati, o sui quali si ha dei dubbi, per arrivare al giorno dell’esame più sicuri, preparati e non commettere errori. Il Simulatore, inoltre, possiede la modalità “Sfida” che permette agli studenti di “sfidarsi a colpi di quiz” con amici e compagni di corso per valutare la propria preparazione, e il proprio posizionamento in classifica.

All’interno del corso è anche compresa l’ultima edizione dei tre manuali ArtQuiz (Studio, Simulazioni e Teoria) aggiornati con i quiz e gli argomenti ufficiali del TOLC-MED/VET.

Questi manuali, tra i migliori sul mercato, sono strutturati in modo chiaro e completo e offrono una trattazione dettagliata di tutti gli argomenti compresi nel test di ammissione a Medicina. Gli studenti possono utilizzare i tre libri come riferimento durante lo studio e come strumento di revisione prima dell’esame.

Oltre alle lezioni, il corso ArtQuiz Pro offre anche 20 ore con una study coach. Durante questo modulo, gli studenti apprendono le più efficaci tecniche di studio e di memorizzazione, e imparano a gestire l’ansia e lo stress, per evitare che questi incidano sulle loro performance il giorno del TOLC.

Infine, all’interno del corso ArtQuiz Pro sono comprese 20 ore di inglese scientifico. Questo modulo è particolarmente utile per gli studenti che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche nel campo medico. Il corso insegna centinaia di termini medici in inglese, riguardanti organi e sistemi di organi, principi di fisiologia umana, sintomi, condizioni, trattamenti e procedure. I corsisti imparano anche come si formano e si pronunciano i termini medici e come si traducono nell’inglese di tutti i giorni.

I corsisti sono seguiti e supportati anche da un Tutor didattico, che li accompagna durante tutto il percorso e risponde a ogni eventuale dubbio, domanda o perplessità.

Vuoi far parte della prossima classe? Per iscrizioni e info ti invitiamo a visitare la pagina dedicata al Corso ArtQuiz Pro.