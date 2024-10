Decorazioni per Halloween fai da te: tutti i tutorial

Il 31 ottobre 2024 è vicinissimo e qualcuno di voi sa già cosa fare ad Halloween: c’è chi parteciperà a un evento organizzato, come un party a tema in un locale, c’è chi farà un mini viaggio e c’è chi invece, come da tradizione, sta preparando una bella festa a casa. Non è impresa da poco, in quanto occorre decorare la sala nei minimi dettagli, realizzare un buffet ad hoc, mettere la musica giusta e indossare costumi spaventosi. Insomma, c’è ancora un bel da fare per il 31 ottobre, per cui adesso vogliamo venirvi incontro dandovi qualche piccolo aiutino riguardo alle decorazioni, come ad esempio le famose lanterne di zucca, ragnatele e pipistrelli. Non sapete da dove cominciare? E allora non vi resta che seguire i nostri consigli (adatti anche per fare decorazioni di Halloween fai da te per bambini)!

Pipistrelli di carta

Non possiamo organizzare una festa di Halloween senza appendere al muro dei simpatici pipistrelli, amici delle streghe o metamorfosi dei vampiri. Come fare? Il modo più semplice è farli con la carta, vediamo come.

Cosa occorre:

Cartoncino nero

mezze perle adesive o strass colorati

fil di ferro

foglio bianco

matita

nastro adesivo nero

I passaggi da seguire:

Per prima cosa disegnate la sagoma di un pipistrello su un foglio bianco. Affinché entrambe le ali risultino uguali, conviene piegare il foglio a metà e disegnate metà figura. Ritagliate il pipistrello che servirà da modello per realizzare gli altri. Mettete il modello ritagliato sul cartoncino nero e ritagliate tante sagome di pipistrello. Per gli occhi applicate mezze perline adesive o piccoli strass. Attaccate il fil di ferro con il nastro adesivo nero. Potete mettere i vostri pipistrelli in un vaso pieno di sabbia o infilzarli in una zucca.

Ragnatele finte

Le ragnatele danno l’idea di un castello abbandonato infestato da fantasmi, per cui non assolutamente il must have della festa! Immaginate la scena: i vostri invitati attraversano l’uscio e spostando le ragnatele che cadono dall’altro cercano di percorrere la stanza tutta addobbata. Vediamo allora come realizzare le ragnatele finte!

Cosa serve:

garza

forbici

ragni finti

colla a caldo

nastro adesivo

Come si realizza:

Diradate la garza con le mani e con l’aiuto delle forbici, in modo da allargarla e creare l’effetto ragnatela. Con la colla a caldo incollate qua e là i ragnetti finti. La ragnatela è pronta! Attaccatela con del nastro adesivo su porte, pareti o soffitto.

Lanterne a forma di zucca

E infine non poteva mancare la zucca, l’emblema della festa di Halloween… il 31 ottobre non si può festeggiare senza una lanterna realizzata con la zucca, per cui armatevi di coltellino e pazienza e create insieme a noi l’addobbo perfetto per il vostro party a tema!

Cosa serve:

Zucca grande e rotonda

Pennarello nero

Spray insetticida

Cucchiaio

Lumino

Coltello

Carta assorbente

I passaggi da seguire:

Incidere la zucca sulla sommità creando un coperchio circolare. Svuotare la zucca con un cucchiaio. Asciugare con la carta assorbente e spruzzare l’insetticida. Lasciare asciugare un po’ all’aria aperta. Spruzzare la lacca per capelli all’interno della zucca; fare asciugare e ripetere l’operazione altre due volte. Disegnare con un pennarello nero occhi, naso e bocca; inciderli con un coltello o un taglierino Inserire il lumino e la lanterna di Halloween è pronta!

