Attrezzature sportive all'avanguardia nei licei scientifici: 45 milioni per la didattica laboratoriale

Il 17 settembre 2025 è stato pubblicato l’avviso pubblico che dà attuazione al decreto ministeriale del 27 maggio 2025, stanziando 45 milioni di euro per la dotazione di attrezzature nei licei scientifici a indirizzo sportivo. L’iniziativa mira a favorire la didattica laboratoriale e il miglioramento delle competenze nelle discipline sportive attraverso strumentazioni moderne e innovative.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sottolineato l’importanza strategica dell’investimento: “Lo sport è una vera e propria palestra di vita: migliora la salute e il benessere psicofisico, incentiva lo spirito di squadra, valorizza i talenti dei giovani e contribuisce a contrastare la dispersione scolastica”.

Il potenziamento formativo: impatto sulle pratiche didattiche e sportive

L’investimento di 45 milioni di euro rappresenta un passo decisivo per il miglioramento delle infrastrutture sportive scolastiche e l’innovazione dei metodi di apprendimento nei licei scientifici a indirizzo sportivo. Le nuove attrezzature moderne consentiranno di potenziare significativamente la didattica laboratoriale, offrendo agli studenti strumenti all’avanguardia per l’approfondimento delle discipline sportive.

Questo intervento avrà un impatto positivo sul benessere psicofisico degli studenti, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e il rafforzamento dello spirito di squadra attraverso pratiche educative innovative. Le attrezzature di ultima generazione permetteranno inoltre di valorizzare i talenti emergenti e di contrastare efficacemente la dispersione scolastica, creando un ambiente formativo stimolante che promuove valori fondamentali come rispetto reciproco, lealtà e sana competizione.

Il finanziamento integrato: fondi nazionali e PNRR a supporto delle infrastrutture

L’investimento da 45 milioni di euro per i licei scientifici a indirizzo sportivo si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento delle infrastrutture scolastiche. Il quadro finanziario complessivo raggiunge infatti 921 milioni di euro destinati alla realizzazione di nuove palestre e spazi sportivi per la didattica.

Di questa cifra imponente, circa 600 milioni di euro provengono da risorse aggiuntive al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, combinando fondi nazionali e fondi strutturali europei. Questa sinergia tra diverse fonti di finanziamento dimostra l’importanza strategica attribuita al settore dell’educazione sportiva nelle scuole italiane.

I 45 milioni specificamente dedicati ai licei sportivi rappresentano quindi un tassello fondamentale di un progetto più ampio che mira a trasformare radicalmente le strutture sportive scolastiche del Paese.

Le tempistiche progettuali: scadenze e modalità di partecipazione

Le istituzioni scolastiche interessate ad accedere ai finanziamenti devono rispettare una tempistica precisa per la presentazione delle proposte progettuali. La scadenza è fissata per il 10 ottobre 2025 entro le ore 18.00, termine oltre il quale non saranno accettate ulteriori candidature.

Le scuole dovranno elaborare progetti dettagliati che specifichino le attrezzature sportive richieste e la loro integrazione nella didattica laboratoriale. È fondamentale che le proposte dimostrino chiaramente come l’investimento migliorerà la qualità dell’insegnamento delle discipline sportive e il coinvolgimento degli studenti nelle attività pratiche.