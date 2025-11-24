Bambini nel bosco, il tribunale dell'Aquila ordina l'allontanamento: scontro tra istruzione parentale e diritti dell'infanzia

Una famiglia composta da due genitori e tre figli ha scelto di vivere in un casolare situato nel bosco, privo di corrente elettrica, acqua corrente e servizi igienici. I genitori coltivano un piccolo appezzamento di terreno per garantire l’autosussistenza quotidiana, mentre la madre svolge un lavoro di consulenza che assicura una modesta entrata necessaria per acquistare ciò che la terra non produce.

I bambini risultano regolarmente vaccinati.

I genitori descrivono il proprio nucleo come una famiglia unita e felice, sottolineando che i figli apprezzano il contatto diretto con la natura e gli animali allevati. La vicenda ha innescato un intenso dibattito pubblico sulle condizioni abitative prescelte e sulle modalità educative adottate dal nucleo familiare.

La cornice legale: istruzione parentale e obblighi

La legge italiana consente ai genitori di scegliere l’istruzione parentale, nota anche come scuola familiare o homeschooling. La procedura prevede che ogni anno i genitori comunichino formalmente alla scuola del territorio competente l’intenzione di provvedere direttamente all’istruzione dei figli. L’istituto scolastico rilascia l’autorizzazione e, al termine dell’anno, i bambini sostengono un esame per verificare l’acquisizione delle competenze previste.

Tuttavia, il caso solleva interrogativi che vanno oltre il rispetto formale degli adempimenti. Imparare a leggere, scrivere, conoscere elementi di storia e geografia o calcolare l’area del trapezio rappresenta davvero l’intero percorso educativo necessario alla crescita di un individuo?

L’educazione non comprende solo contenuti disciplinari, ma anche la capacità di relazionarsi con gli altri, di confrontarsi con realtà diverse dalla propria e di sviluppare competenze sociali attraverso l’interazione quotidiana con coetanei e adulti al di fuori del nucleo familiare.

Le motivazioni del tribunale e il ricorso

Il tribunale dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare, ritenendo che le condizioni di vita non fossero compatibili con il loro benessere. I giudici hanno fondato la decisione sul “preminente interesse dei minori”, principio cardine del diritto minorile, richiamando espressamente la dichiarazione dei diritti dell’infanzia.

Secondo la corte, non bastano le sole garanzie sanitarie e scolastiche minime: occorre assicurare uno sviluppo armonico della personalità che includa adeguate opportunità relazionali e sociali. L’avvocato della famiglia ha immediatamente annunciato ricorso contro il provvedimento, contestando l’interpretazione giudiziale e rivendicando la legittimità delle scelte educative genitoriali nel quadro dell’ordinamento vigente.

La questione educativa: socializzazione e benessere

I genitori sostengono di avere una famiglia unita e felice, dove i bambini apprezzano il contatto quotidiano con la natura e gli animali che allevano. Tuttavia, l’articolo solleva dubbi sul futuro: quando i minori scopriranno il mondo esterno al bosco, continueranno a sentirsi realizzati o chiederanno ai genitori perché non hanno potuto frequentare un campetto di calcio o altri spazi di socialità?

Il nodo centrale riguarda la distinzione tra apprendimento scolastico e crescita relazionale. Saper leggere, scrivere, conoscere storia e geografia o calcolare l’area del trapezio può non bastare se manca l’esperienza di relazionarsi con i coetanei.

L’educazione non si limita ai contenuti formali, ma comprende la capacità di costruire legami, confrontarsi e sviluppare competenze sociali.

Il dibattito pubblico e la mobilitazione

La decisione del tribunale ha innescato una reazione sociale e politica di grande portata. Tra i primi a intervenire il ministro Matteo Salvini, che ha espresso sostegno pubblico alla famiglia e alla legittimità delle scelte educative dei genitori. La vicenda ha rapidamente valicato i confini dell’ambito giudiziario per diventare oggetto di confronto nazionale.

I sostenitori della libertà di educazione nel bosco hanno avviato una raccolta firme che ha superato le centomila adesioni e stanno organizzando una manifestazione di protesta in programma per il 6 dicembre. L’ampiezza della mobilitazione testimonia come il caso abbia toccato sensibilità diffuse sul tema dell’autonomia delle famiglie nelle scelte educative.

Le domande aperte per scuola e società

Il caso evidenzia il nodo tra autonomia educativa della famiglia e garanzia dei diritti universali dell’infanzia. La fonte richiama la necessità di un bilanciamento: se prevale la logica della scelta familiare, nessuno può intervenire; se la società deve tutelare i diritti di ogni bambino, l’intervento diventa doveroso, cercando mediazioni caso per caso.