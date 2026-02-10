Bonus psicologo a scuola 2026, al via su Unica: 5 sedute gratis da marzo

Il nuovo servizio di supporto psicologico sarà accessibile attraverso Unica, la piattaforma digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito già utilizzata dagli studenti per certificati e orientamento. All’interno del portale è stata predisposta una sezione dedicata dove sarà possibile richiedere direttamente l’intervento di un esperto, utilizzando il proprio smartphone o computer.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di intercettare precocemente i segnali di disagio negli adolescenti, sostenendo le fragilità tipiche della crescita e rimuovendo gli ostacoli di natura sociale o culturale che possono ostacolare il benessere scolastico.

L’accesso avviene senza burocrazia complessa: basta collegarsi all’applicazione dedicata per attivare il percorso di supporto, rendendo l’aiuto psicologico rapido e inclusivo, a portata di click per tutti gli studenti che ne hanno necessità.

I destinatari e il pacchetto di sedute

Il servizio si rivolge, in questa fase sperimentale, agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e a quelli del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. La scelta di questa fascia d’età risponde all’esigenza di intercettare momenti di particolare vulnerabilità: il passaggio dalle medie alle superiori e i primi anni di adattamento al nuovo ciclo scolastico rappresentano snodi cruciali per il benessere psicologico degli adolescenti.

Ogni studente avrà accesso a un voucher personale, utilizzabile una sola volta nell’arco dell’anno scolastico. Il voucher garantisce cinque sedute individuali di consulenza psicologica, ciascuna della durata di sessanta minuti.

Gli incontri sono strutturati per offrire un percorso di supporto continuativo, tale da consentire allo psicologo di costruire una relazione di fiducia e di accompagnare lo studente nell’elaborazione delle proprie difficoltà. La natura individuale delle sedute assicura riservatezza e un intervento calibrato sulle esigenze specifiche di ciascun ragazzo.

La selezione degli psicologi e le garanzie

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) si occupa della selezione degli specialisti che offriranno supporto agli studenti attraverso la piattaforma Unica. I professionisti ammessi devono possedere almeno tre anni di esperienza specifica nell’ambito scolastico e dell’età evolutiva, garantendo così competenze adeguate per affrontare le problematiche tipiche di questa fascia d’età.

Prima dell’attivazione operativa del servizio, il Garante della Privacy effettuerà un ultimo controllo per verificare che tutti i dati personali degli studenti siano trattati nel rispetto della normativa vigente, assicurando la massima riservatezza delle informazioni condivise durante le sedute di consulenza.

Le tempistiche di attivazione e le risorse stanziate

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 18,5 milioni di euro per garantire il funzionamento del servizio di supporto psicologico attraverso la piattaforma Unica. Questo investimento è destinato a coprire l’intero sistema dei voucher e a remunerare gli psicologi selezionati, assicurando una copertura adeguata per gli studenti coinvolti nella fase sperimentale.

L’avvio operativo del servizio è previsto per i primi giorni di marzo 2026, subordinato all’esito positivo dell’ultimo controllo del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Questa verifica finale rappresenta un passaggio obbligatorio per garantire che la gestione delle informazioni sensibili degli studenti rispetti gli standard di sicurezza e riservatezza richiesti dalla normativa vigente.

La tempistica indicata riflette l’impegno del Ministero nel rendere accessibile il servizio in tempi rapidi, pur mantenendo tutte le garanzie necessarie. Le risorse economiche stanziate evidenziano la volontà di investire in modo concreto nella salute mentale degli studenti.