Borse di studio marittime 2025/26, 1.500 euro per diplomati Trasporti e Logistica: come candidarsi

Il 18 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’attivazione di nuove borse di studio marittime destinate ai diplomati dell’indirizzo Trasporti e Logistica. L’iniziativa mira a orientare i giovani verso le carriere di bordo, finanziando i corsi Basic Training necessari per ottenere l’autorizzazione all’imbarco immediato.

Il Fondo Nazionale Marittimi opera in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sostenere l’ingresso dei neo-diplomati nel settore nautico. I percorsi finanziati sono certificati secondo la Convenzione STCW 1978, che stabilisce gli standard internazionali di formazione obbligatoria per il personale marittimo.

Questa formazione propedeutica rappresenta il primo passo per chi aspira a intraprendere una professione a bordo.

Il contributo economico e i posti disponibili

Il bando prevede l’erogazione di un bonus individuale di 1.500 euro a copertura dei costi della formazione obbligatoria. L’incentivo è destinato a un massimo di 250 beneficiari e finanzia esclusivamente la frequenza dei percorsi certificati secondo la Convenzione STCW 1978, standard internazionale che regolamenta la preparazione del personale marittimo.

Il contributo abbatte la barriera economica di accesso ai corsi propedeutici alla qualifica di Allievo Ufficiale, figura di ingresso nelle carriere di bordo. I fondi sono vincolati ai moduli riconosciuti a livello internazionale e rappresentano un investimento concreto nell’inserimento professionale dei diplomati dell’indirizzo Trasporti e Logistica.

I requisiti di accesso ai corsi STCW

Possono candidarsi gli studenti che hanno ottenuto o stanno per ottenere il diploma negli istituti tecnici a indirizzo Trasporti e Logistica. Il finanziamento copre due moduli obbligatori:

Basic Training (formazione di base secondo la Regola VI/1 della Convenzione STCW 1978)

(formazione di base secondo la Regola VI/1 della Convenzione STCW 1978) Security Duties (addestramento per i compiti di sicurezza, Regola VI/6)

Entrambi i percorsi sono propedeutici all’imbarco e rientrano nella formazione obbligatoria prevista dalla normativa internazionale. L’assegnazione del contributo segue un criterio cronologico: le domande vengono elaborate nell’ordine di arrivo fino al completo esaurimento dei fondi stanziati.

Per questo motivo, presentare la candidatura tempestivamente aumenta le possibilità di rientrare nei 250 posti disponibili.

La procedura di candidatura e il ruolo delle scuole

Le istituzioni scolastiche ricoprono un compito centrale nell’informare le famiglie e nel raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei candidati della sessione estiva 2025/2026. I dirigenti scolastici sono tenuti a diffondere il bando e a trasmettere gli elenchi al Fondo Nazionale Marittimi, passaggio formale che avvia la procedura di selezione.

I diplomati mantengono comunque la facoltà di inviare la propria adesione in modalità autonoma, purché rispettino i requisiti tecnici stabiliti dal bando. Poiché l’elaborazione delle domande segue rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dei 250 posti disponibili, la tempestività nell’invio risulta determinante.

Si raccomanda di verificare la completezza della documentazione richiesta prima della trasmissione, per evitare rallentamenti o esclusioni dalla graduatoria.

Le prospettive occupazionali e i prossimi step istituzionali

I corsi Basic Training finanziati dall’iniziativa consentono di ottenere l’autorizzazione all’imbarco immediato, requisito fondamentale per avviare la carriera di Allievo Ufficiale. L’obiettivo è ridurre le barriere d’ingresso nel settore marittimo, offrendo ai neo-diplomati un percorso certificato che risponde alle normative internazionali.

La Nota ministeriale e il Bando pubblicati rappresentano i documenti ufficiali per verificare tutti i dettagli operativi. È essenziale consultarli per conoscere i requisiti tecnici completi e le modalità di trasmissione della candidatura.

Poiché le domande vengono elaborate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento dei 250 posti disponibili, si raccomanda di agire tempestivamente. Gli studenti interessati devono monitorare le comunicazioni delle proprie scuole e valutare l’invio autonomo della domanda, assicurandosi di rispettare tutte le condizioni indicate dal Fondo Nazionale Marittimi.