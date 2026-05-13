Maturità 2026, e-portfolio e curriculum dello studente: le differenze essenziali per l'orale

La Maturità 2026 si avvicina e porta con sé la piattaforma Unica, uno spazio digitale dove ogni studente gestisce due strumenti complementari ma distinti: l’e-portfolio e il curriculum dello studente. Molti maturandi li considerano intercambiabili, ma questa sovrapposizione è un errore.

Il primo è uno strumento orientativo e dinamico, utilizzato durante il triennio per riflettere sul proprio percorso di crescita. Il secondo è un documento statico e formale, che i commissari d’esame consulteranno per conoscere il candidato. Capire la differenza tra questi due alleati digitali è essenziale per prepararsi al colloquio orale con consapevolezza e presentarsi con un profilo completo.

L’e-portfolio come laboratorio orientativo

L’e-portfolio rappresenta uno strumento orientativo che si sviluppa durante tutto il triennio scolastico. Si configura come un diario digitale dinamico, dove lo studente annota non solo il proprio percorso di studi, ma anche i passaggi significativi della propria crescita personale e formativa.

A differenza di un semplice archivio di documenti, l’e-portfolio invita alla riflessione su chi si sta diventando e sulle competenze che si stanno maturando.

All’interno di questo spazio personale, il pezzo più rappresentativo è il Capolavoro: un progetto o un’attività che sintetizza le capacità acquisite e le passioni coltivate. Il Capolavoro diventa il simbolo tangibile del percorso compiuto, offrendo una visione concreta dell’identità dello studente al termine del ciclo di studi.

Il curriculum dello studente come documento ufficiale

Il Curriculum dello Studente rappresenta il documento formale e statico che la Commissione d’esame utilizza per inquadrare il profilo del candidato. A differenza dell’e-portfolio, concepito come laboratorio dinamico, il curriculum cristallizza il percorso in un formato istituzionale strutturato in quattro parti distinte.

La prima sezione raccoglie i dati relativi all’istruzione e al percorso scolastico. La seconda documenta le certificazioni linguistiche, informatiche e professionali conseguite. La terza parte racconta le attività extra-scolastiche svolte, dal volontariato allo sport agonistico.

La quarta inserisce i risultati delle Prove Invalsi, ma solo dopo il completamento dell’esame di maturità. Questo documento ufficiale si presenta quindi come il biglietto da visita che i commissari consulteranno per conoscere il candidato, un’istantanea formale del triennio.

Il ponte digitale tra portfolio e curriculum

La piattaforma Unica è progettata per evitare duplicazioni: l’e-portfolio funziona da archivio primario da cui il curriculum attinge automaticamente i dati. Gli studenti non devono riscrivere le informazioni due volte, ma compilare con cura il portfolio perché da lì provengono le sezioni formali del curriculum.

Il percorso di studi documentato nell’e-portfolio migra nella parte prima del curriculum, dove compaiono titoli conseguiti ed eventuali mobilità studentesche come gli anni all’estero. Le certificazioni linguistiche, informatiche o professionali validate nell’e-portfolio si trasferiscono nella parte seconda, attestando competenze riconosciute a livello internazionale.

Le attività extra-scolastiche documentate nell’e-portfolio confluiscono nella parte terza del curriculum: qui volontariato, sport agonistici, corsi artistici diventano materiale visibile ai commissari, che potranno costruirci sopra domande mirate durante il colloquio.

Il Capolavoro e le autovalutazioni restano invece confinati nell’e-portfolio e non compaiono nel documento ufficiale consegnato alla commissione. Sono strumenti di riflessione personale e orientamento, utili per lo studente e il docente tutor ma non trasferiti nel curriculum.

Un e-portfolio scarno produce un curriculum povero: la qualità della base dati determina direttamente la completezza del biglietto da visita presentato ai commissari.

La rilevanza per il colloquio d’esame

La Commissione d’esame accederà esclusivamente al curriculum dello studente, senza poter consultare le riflessioni private contenute nell’e-portfolio. Questo significa che le autovalutazioni personali e il capolavoro, pur rimanendo strumenti preziosi per l’orientamento, non entreranno nel materiale visionato dai commissari.

La vera cartina di tornasole è il curriculum: se l’e-portfolio è stato compilato in modo incompleto o frettoloso, il documento ufficiale risulterà povero di contenuti e offrirà pochi spunti di discussione. Durante il colloquio orale, i commissari utilizzeranno proprio questo documento per formulare domande e valutare il profilo del candidato, rendendo indispensabile un’accurata cura a monte della documentazione inserita nel portfolio.

Le buone pratiche prima dell’orale

Per arrivare preparati al colloquio, occorre curare l’e-portfolio fin da subito, inserendo ogni certificazione o attività non appena conclusa, senza attendere l’ultimo momento. È fondamentale verificare che tutte le esperienze caricate abbiano ricevuto la validazione dalla scuola, altrimenti non compariranno nel curriculum finale visionato dai commissari.

Il Capolavoro rappresenta un riferimento prezioso durante l’esame: pur rimanendo nell’e-portfolio e non apparendo nel documento ufficiale, costituisce il filo rosso ideale per mettere in relazione le attività extra-scolastiche con il percorso di studi, offrendo spunti di discussione coerenti e personali.