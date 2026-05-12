Maturità 2026, il 12 maggio si conosceranno i presidenti delle commissioni. Commissari esterni attesi a inizio giugno

Il Ministero ha fissato per lunedì 12 maggio 2026 la data di pubblicazione degli elenchi dei presidenti delle commissioni dell’Esame di Stato. L’annuncio è contenuto in una nota ufficiale diffusa l’11 maggio, che conferma la tempistica consolidata negli anni precedenti.

Gli elenchi saranno consultabili sui portali degli Uffici scolastici regionali, seguendo la prassi adottata per le precedenti edizioni della Maturità. Studenti, famiglie e docenti potranno così verificare in anticipo la composizione delle commissioni attraverso i canali istituzionali territoriali, garantendo massima trasparenza nella fase preparatoria all’esame.

Le materie d’esame e il motore di ricerca del ministero

Il 29 gennaio scorso il Ministero ha comunicato ufficialmente le materie oggetto d’esame per la Maturità 2026. Per facilitare la consultazione, è stato messo a disposizione un motore di ricerca dedicato che consente a studenti e docenti di verificare rapidamente le materie previste per ciascun percorso di studi.

Lo strumento è suddiviso in tre sezioni distinte: licei, istituti tecnici e istituti professionali. Questa articolazione permette di individuare con precisione le discipline d’esame in base all’indirizzo frequentato, semplificando la fase di preparazione alle prove e aiutando gli studenti a orientarsi nei contenuti da approfondire in vista dell’esame finale.

I commissari esterni 2026: quando saranno resi noti

La commissione d’esame della Maturità 2026 sarà composta da quattro commissari complessivi: due interni e due esterni. Se la data di pubblicazione dei presidenti è ormai definita, per i nominativi dei commissari esterni non esiste ancora una scadenza ufficiale comunicata dal Ministero.

Il confronto con l’anno precedente offre però un’indicazione utile: nel 2025 i nominativi dei commissari esterni erano stati resi noti il 5 giugno, a seguito di tempistiche simili per le designazioni e le domande. Anche quest’anno, considerata la coincidenza delle scadenze di aprile, è ragionevole attendersi che i nomi vengano pubblicati nei primi giorni di giugno.

Come per i presidenti, il Ministero metterà a disposizione un motore di ricerca dedicato, che consentirà a studenti e famiglie di individuare rapidamente la commissione assegnata alla propria scuola. Lo strumento, utilizzato negli anni passati, permette di consultare i dati in modo chiaro e immediato, facilitando l’accesso alle informazioni necessarie per prepararsi all’esame.

Le scadenze di aprile per le designazioni

Il calendario delle operazioni amministrative per l’Esame di Stato 2026 ha previsto tappe precise già nel mese di aprile. Il 9 aprile è scaduto il termine entro cui i consigli di classe hanno dovuto designare i commissari interni all’esame. Entro il 13 aprile, invece, i docenti non designati hanno presentato domanda per ricoprire il ruolo di commissari esterni.

Queste scadenze rappresentano passaggi propedeutici alla formazione delle commissioni d’esame. La designazione interna e la raccolta delle candidature esterne consentono agli uffici competenti di avviare le procedure di assegnazione e abbinamento, necessarie per garantire la corretta composizione delle commissioni sul territorio nazionale. Dalla tempestiva conclusione di queste fasi dipende l’intera catena di pubblicazioni previste per maggio e giugno.