Dispersione scolastica all'8,2%, Italia scende sotto la media Ue: le proposte di Anief

L’8 maggio il ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso i nuovi dati Eurostat sulla dispersione scolastica in Europa relativi al 2025. L’Italia registra un tasso di abbandono precoce degli studi dell’8,2%, scendendo per la prima volta al di sotto della media dell’Unione Europea, fissata al 9,1%. Il risultato consente al Paese di superare con cinque anni di anticipo l’obiettivo europeo del 9% previsto per il 2030.

Il confronto con altri Stati membri evidenzia il cambiamento di scenario: la Germania si attesta al 13,1%, mentre la Finlandia raggiunge il 9,9%. Mentre l’Italia riduce progressivamente l’abbandono scolastico, altri Paesi europei mostrano una tendenza opposta, con tassi in crescita rispetto agli anni precedenti.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sottolineato la portata del dato evidenziando che “per la prima volta la dispersione scolastica scende sotto la media europea”. Dal 2023 al 2025 le misure adottate hanno coinvolto circa mezzo milione di giovani, restituendo loro prospettive e opportunità.

Il ministro ha evidenziato il contributo di strumenti come Agenda Sud, il decreto Caivano e la personalizzazione dei percorsi educativi attraverso il docente tutor, che stanno contribuendo in modo significativo a garantire l’effettività del diritto allo studio. Valditara ha espresso un ringraziamento particolare ai docenti della scuola italiana, riconoscendone il ruolo nel raggiungimento di questo storico risultato.

La Commissione europea, nel recente rapporto Joint Employment, ha riconosciuto Agenda Sud come buona pratica, confermando l’efficacia delle strategie italiane a livello europeo.

Le regioni del Mezzogiorno: i progressi e la tendenza

I territori del Sud Italia segnano una svolta significativa nella lotta alla dispersione scolastica. Calabria, Puglia e Campania registrano per la prima volta risultati migliori rispetto a quelli di grandi Paesi europei come la Germania, invertendo una tendenza storica che aveva penalizzato queste aree.

Anche Sicilia e Sardegna mostrano riduzioni significative, pur mantenendo margini di miglioramento.

Il dato assume particolare rilievo nel confronto internazionale: mentre l’Italia meridionale riduce i tassi di abbandono precoce, diversi Paesi europei, Germania in testa, registrano tendenze opposte. Questo contrasto evidenzia l’efficacia delle azioni mirate sul divario territoriale, che hanno permesso alle regioni storicamente più critiche di colmare il gap rispetto alla media nazionale ed europea.

Le proposte di Anief: obbligo 3-18, asili nido e moduli nella primaria

Il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico ha sottolineato come il calo della dispersione derivi dallo stanziamento di risorse aggiuntive da parte del governo, invitando a proseguire in questa direzione con interventi strutturali. Tra le proposte avanzate dal sindacato figura l’estensione dell’obbligo formativo dai tre anni di età fino al compimento dei diciotto, assicurando continuità educativa dall’infanzia alla fine delle superiori.

Anief chiede inoltre di tornare ai moduli nella scuola primaria, superando l’organizzazione introdotta dalla riforma Gelmini, e di introdurre un numero adeguato di asili nido su tutto il territorio nazionale. Secondo Pacifico, queste misure rafforzerebbero la prevenzione dell’abbandono nelle fasi iniziali del percorso scolastico.

Un altro punto centrale riguarda l’incremento dell’organico del personale docente, con particolare attenzione alla formazione su studenti a rischio. “La presenza di insegnanti preparati è l’elemento più importante per scongiurare l’allontanamento dai banchi”, ha dichiarato il presidente Anief, apprezzando anche l’introduzione della figura del tutor per il supporto agli alunni in difficoltà.

Gli impatti per studenti e scuole: continuità educativa e prevenzione dell’abbandono

Il calo della dispersione si traduce in misure concrete che coinvolgono direttamente la quotidianità degli studenti. La personalizzazione dei percorsi educativi, resa possibile dal docente tutor, permette di intercettare precocemente le difficoltà e costruire strategie di supporto individuali.

Gli insegnanti formati sul rischio abbandono diventano figure chiave nell’accompagnamento degli alunni in difficoltà, offrendo sostegno mirato nei momenti critici del percorso scolastico.

Agenda Sud e il decreto Caivano hanno introdotto strumenti operativi per rafforzare il diritto allo studio nei territori più fragili, garantendo continuità educativa e opportunità concrete. Queste misure favoriscono un ambiente scolastico inclusivo, capace di trattenere gli studenti attraverso percorsi adattati alle loro esigenze e un orientamento consapevole verso il futuro formativo e professionale.