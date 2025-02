Brunorsi Sas: testo e significato di "L'albero delle noci", il brano in gara a Sanremo 2025

Brunori Sas a Sanremo 2025 con “L’albero di noci”

Brunori Sas debutta per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “L’albero di noci”: per il cantautore si tratta dell’esordio sul palco del Teatro Ariston anche se è un artista molto apprezzato e affermato. Il brano sanremese dà il titolo anche al nuovo progetto discografico che sarà pubblicato da Island Records venerdì 14 febbraio. Proprio nella stessa data, durante la serata cover, Brunori salirà su quel palco accompagnato da Riccardo Sinigallia e Dimartino per omaggiare Lucio Dalla attraverso una reinterpretazione di “L’anno che verrà”.

Il testo ufficiale di “L’albero di noci”

Ecco il testo ufficiale di “L’albero di noci” di Brunori Sas, diffuso, come ogni anno, in anteprima dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, quindi anche dal sito del giornale:

Sono cresciute veloci le foglie sull’albero delle noci

E nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma

Io come sempre canguro fra il passato e il futuro

Scrivo canzoni d’amore alla ricerca di un porto sicuro

E come un ragioniere in bilico fra il dare e l’avere

Faccio partite doppie persino col mio cuore

Come si può cadere in basso

Da una distanza siderale

Sono passati veloci questi anni feroci

E nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave

E tu sei stata bravissima all’esame di maturità

Ad unire i puntini fra la mia bocca e la verità

Che tutto questo amore io non lo posso sostenere

Perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore

E posso navigare anche in assenza di stella polare

Vorrei cambiare la voce

Vorrei cantare senza parole

Senza mentire

Per paura di farti soffrire

Vorrei cantarti l’amore, amore

Il buio che arriva nel giorno che muore

Senza cadere

Nella paura di farti male

Sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele

E le persone buone portano in testa corone di spine

Ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino

E che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane

E a tutta questa felicità io non mi posso abituare

Perché conosco il sogno del faraone

Le vacche grasse e le vacche magre

E che si può cadere da una distanza siderale

Vorrei cambiare la voce

Vorrei cantare senza parole

Senza mentire

Per paura di farti soffrire

Vorrei cantarti l’amore, amore

La notte che arriva nel giorno che muore

Senza cadere

Nella paura di farti male

Sono cresciuti troppo veloci questi riccioli meravigliosi

E ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre

E tutta questa felicità forse la posso sostenere

Perché hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore

E posso navigare sotto una nuova stella polare

Il significato

La canzone – scritta dallo stesso Brunori Sas al secolo Dario Brunori – è dedicata alla figlia Fiammetta, di soli tre anni, che non a caso è la prima fan della canzone. Il cantautore calabrese racconta in una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni come la figlia si diverta a personalizzare il ritornello con parole tutte sue e come, quando sente il verso “adesso splende una piccola fiamma“, si indichi con il dito esclamando “Sono io!”. Il brano affronta, come è ovvio che sia, il tema della genitorialità, esplorando sia la gioia che le paure che l’arrivo di un figlio porta con sé. Brunori, con grande onestà, condivide le proprie insicurezze e il timore di non essere all’altezza di un ruolo tanto importante. Il titolo della canzone è un omaggio a un albero di noci realmente esistente nel paese in cui vive, un albero che, nella sua immaginazione, custodisce tutte le canzoni.

Ph. Chiara Mirelli