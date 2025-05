Voices di Damiano David: testo, traduzione e significato del brano

Dallo scorso venerdì, 2 maggio, è disponibile in streaming “Voices”, il primo singolo da solista di Damiano David che segna l’inizio di un percorso artistico personale al di fuori dei Maneskin. Il brano anticipa l’uscita dell’album di debutto “Funny Little Fears”, atteso per il 16 maggio.

L’album, che rappresenta una nuova direzione creativa per il cantante romano, sarà pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records e sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD e vinile in doppia versione. I fan più impazienti possono già assicurarsi una copia attraverso il pre-order aperto sulle principali piattaforme.

L’annuncio dell’uscita di “Voices” è avvenuto tramite un post sui canali social ufficiali dell’artista, suscitando immediatamente grande entusiasmo tra i follower italiani e internazionali, curiosi di scoprire questa nuova dimensione artistica del frontman.

Il testo di “Voices” di Damiano David

New heights, new me, new state

New look, new cut, new plate

But I still feel you close

My new girl, she don’t lie

She wants that simple life

But damn, she sounds like you

They said I’m movin’ on and healin’ over time

It’s your imagination telling you the lies

They say throwin’ out your things would set it right

Out of sight, but you’re still on my mind

All these voices, they’re gonna find me wherever I go, wherever I go

All thesе voices, they’re gonna drivе me right back to your door, right back to your door

Oh, baby, I’ve been runnin’, chasing after silence, every road I take leads straight to you

All these voices, they’re gonna find me wherever I go (Ooh)

Tell me you can hear ’em too

Do you hear them late at night

When he’s layin’ by your side?

Do they cut through like a knife?

Do they make them memories pour

Deep down into your core?

They make you want me more

They said I’m movin’ on and healin’ over time

It’s your imagination telling you the lies

They say throwin’ out your things would set it right

Out of sight, but you’re still on my mind

All these voices, they’re gonna find me wherever I go, wherever I go

All these voices, they’re gonna drive me right back to your door, right back to your door

Oh, baby, I’ve been runnin’, chasing after silence, every road I take leads straight to you

All these voices, they’re gonna find me wherever I go (Ooh)

Tell me you can hear ’em too

They’re all in my head

Won’t let me to bed

Won’t let me forget

They’re goin’ ’round, ’round, yeah

They’re all in my head

Won’t let me to bed

Won’t let me forget

They’re goin’ ’round, ’round, yeah

All these voices, they’re gonna find me wherever I go, wherever I go

All these voices, they’re gonna drive me right back to your door, right back to your door

Oh, baby, I’ve been runnin’, chasing after silence, every road I take leads straight to you

All these voices, they’re gonna find me wherever I go (Ooh)

Tell me you can hear ’em too

They’re all in my head

Won’t let me to bed

Won’t let me forget

They’re goin’ ’round, ’round, yeah

They’re all in my head

Won’t let me to bed

Won’t let me forget

They’re goin’ ’round, ’round, yeah

“Voices” di Damiano David: la traduzione

Ecco la traduzione dall’inglese in italiano di “Voices” di Damiano David:

Nuove vette, nuovo me, nuovo stato

Nuovo look, nuovo taglio, nuova targa

Ma ti sento ancora vicino

La mia nuova ragazza non mente

Le vuole quella vita semplice

Ma dannazione, parla come te

Hanno detto che sto andando avanti e guarirò col tempo

È la vostra immaginazione che vi racconta bugie

Dicono che buttare via tutto sistemi le cosi

Lontana dagli occhi, ma sei ancora nella mia mente

Tutte quelle voci, mi troveranno ovunque andrò, ovunque andrò

Tutte quelle voci, mi riporteranno indietro alla tua porta, alla tua porta

Oh piccola, io sto correndo, inseguo il silenzio, ogni strada che prendo porta dritto a te

Tutte quelle voci, mi troveranno ovunque andrò (Ooh)

Dimmi che puoi sentirle anche tu

Le senti tardi nella notte

Quando lui dorme accanto a te?

Ti tagliano come un coltello?

Fanno rivivere i ricordi

Nel profondo dentro di te?

Ti fanno desiderare me di più

Hanno detto che sto andando avanti e guarirò col tempo

È la vostra immaginazione che vi racconta bugie

Dicono che buttare via tutto sistemi le cosi

Lontana dagli occhi, ma sei ancora nella mia mente

Tutte quelle voci, mi troveranno ovunque andrò, ovunque andrò

Tutte quelle voci, mi riporteranno indietro alla tua porta, alla tua porta

Oh piccola, io sto correndo, inseguo il silenzio, ogni strada che prendo porta dritto a te

Tutte quelle voci, mi troveranno ovunque andrò (Ooh)

Dimmi che puoi sentirle anche tu

Sono tutte nella mia testa

Non mi fanno dormire

Non mi fanno dimenticare

Risuonano intorno, intorno, yeah

Sono tutte nella mia testa

Non mi fanno dormire

Non mi fanno dimenticare

Risuonano intorno, intorno, yeah

Tutte quelle voci, mi troveranno ovunque andrò, ovunque andrò

Tutte quelle voci, mi riporteranno indietro alla tua porta, alla tua porta

Oh piccola, io sto correndo, inseguo il silenzio, ogni strada che prendo porta dritto a te

Tutte quelle voci, mi troveranno ovunque andrò (Ooh)

Dimmi che puoi sentirle anche tu

Sono tutte nella mia testa

Non mi fanno dormire

Non mi fanno dimenticare

Risuonano intorno, intorno, yeah

Sono tutte nella mia testa

Non mi fanno dormire

Non mi fanno dimenticare

Risuonano intorno, intorno, yeah

Il significato di “Voices”

“Voices” si apre con versi che descrivono un cambiamento personale (“New heights, new me, new state”) ma anche la difficoltà di lasciarsi il passato alle spalle.

Il ritornello, particolarmente incisivo, ripete “All these voices, they’re gonna find me wherever I go”, esprimendo come certe presenze emotive continuino a perseguitarci nonostante i tentativi di allontanarle.

Nel brano, Damiano esplora il tema delle voci interiori che non permettono di dimenticare un amore passato, con versi come “Do you hear them late at night / When he’s layin’ by your side?”, suggerendo che questi pensieri persistenti affliggano anche l’altra persona.

La struttura del brano alterna strofe intime a un potente ritornello, culminando nella ripetizione finale di “They’re all in my head / Won’t let me to bed / Won’t let me forget / They’re goin’ ‘round, ‘round, yeah”, che sottolinea l’incessante ciclo di pensieri da cui il protagonista non riesce a liberarsi.

Il testo riflette un viaggio emotivo attraverso il tentativo di guarigione dopo una relazione significativa, dove le “voci” rappresentano metaforicamente i ricordi e le emozioni che continuano a riaffiorare nonostante i tentativi di andare avanti.

Per ascoltare il brano completo e apprezzarne la profondità emotiva, è possibile trovarlo su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.