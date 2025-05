"Maschio": testo e significato del nuovo potenziale tormentone di Annalisa

Dalla mezzanotte dell’8 maggio 2025, il panorama musicale italiano si arricchisce con una nuova potenziale hit. “Maschio”, l’ultimo singolo di Annalisa, arriva ufficialmente in radio e su tutte le piattaforme digitali dopo giorni di attesa e anticipazioni che hanno alimentato la curiosità dei fan.

Il brano si presenta come un serio candidato a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2025, proseguendo il percorso di successi che ha caratterizzato la carriera dell’artista negli ultimi anni. La canzone affronta tematiche profonde con un sound coinvolgente, esplorando la complessità delle relazioni e il tema dei ruoli di genere nella società contemporanea.

Con un ritmo accattivante e un testo che invita alla riflessione, “Maschio” promette di conquistare le classifiche italiane nelle prossime settimane, aggiungendosi alla lista di hit che hanno consacrato Annalisa come una delle voci più riconoscibili e apprezzate del panorama musicale italiano.

Il testo completo di “Maschio” di Annalisa

Ecco il testo completo di Maschio:

Mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh

Faccio il diavolo per te

Vado al massimo per te

Io mi illumino per te

Anche quando non mi baci per orgoglio

Posso farlo io per te

Vado in terapia per te

Scaglio io la prima pietra

Mi rovino la carriera

Presa da una furia cieca

Per calmarmi sto svuotando il portafoglio

Io mi indebito per te

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia, o anche più giù

Mi diresti pervertita, o peggio fai tu

Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù

Come hai fatto con lе altre

Se fossi un maschio io

Mi vendеrei per tutto, per zero

Mi venderei per finta, e davvero

Io mi venderei solo col pensiero

Solo per lei-ei

Solo per lei-ei

Che succede la notte?

Ma che succede la notte?

L’orologio si mette a correre

Come me nella bufera

Per seguire una Chimera

Invertire Adamo ed Eva

Fare a botte anche se non c’è bisogno

Spacco il tavolo per te

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia, o anche più giù

Mi diresti pervertita, o peggio fai tu

Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io

Mi venderei per tutto, per zero

Mi venderei per finta, e davvero

Io mi venderei solo col pensiero

Solo per lei-ei

Solo per lei-ei

Che succede la notte?

Ma che succede la notte?

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia, o anche più giù

Mi diresti pervertita, o peggio fai tu

Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io

Mi venderei per tutto, per zero

Mi venderei per finta, e davvero

Io mi venderei solo col pensiero

Solo per lei-ei

Solo per lei-ei

Il significato nascosto dietro le parole di “Maschio”

Nel suo ultimo singolo Annalisa affronta una tematica profonda e attuale: la storia di una donna che si annulla completamente per un amore non ricambiato. La protagonista del brano si ritrova a fare di tutto per il partner nonostante riceva in cambio solo indifferenza e atteggiamenti distaccati.

Ciò che rende “Maschio” particolarmente interessante è come trascenda la semplice narrazione di una relazione tossica per evolversi in una critica pungente ai ruoli di genere nella società contemporanea. Quando Annalisa canta di immaginarsi “come un maschio”, non sta semplicemente facendo un confronto, ma sta evidenziando un doppio standard culturale radicato.

Il brano mette in luce come agli uomini sia socialmente permesso esprimere desideri e bisogni senza subire lo stigma che invece colpisce una donna quando manifesta apertamente il proprio interesse verso il partner. Questa disparità genera una frustrazione che va oltre la sfera sentimentale, toccando temi di uguaglianza sociale e culturale.

Particolarmente significativo è il verso “anche un maschio a volte piange”, che apre uno spiraglio di vulnerabilità in un contesto dove le emozioni maschili sono spesso interpretate come debolezza. Annalisa invita così a una riflessione più ampia sulla rigidità dei ruoli emotivi assegnati ai generi, suggerendo che l’espressione dei sentimenti dovrebbe essere libera da etichette e pregiudizi.

L’atteso tour autunnale 2025 di Annalisa prenderà il via con una speciale data zero fissata per il 15 novembre presso il Palazzo del Turismo di Jesolo. Il calendario proseguirà con tappe in diverse città italiane: il 18 novembre l’artista infiammerà la Kioene Arena di Padova, per poi esibirsi il 21 novembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Il viaggio musicale continuerà il 24 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 28 novembre all’Unipol Forum di Milano. A dicembre, gli appuntamenti si sposteranno a sud con la data del 2 dicembre al Palasele di Eboli, seguita dal concerto del 5 dicembre al Palaflorio di Bari. Le ultime tappe vedranno Annalisa protagonista il 10 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, con gran finale il 13 dicembre all’Inalpi Arena di Torino.

I concerti promettono di essere un autentico viaggio attraverso l’evoluzione artistica della cantante, con una scaletta che sicuramente includerà i suoi maggiori successi. Gli spettatori potranno godere di hit ormai consolidate come “Euforia”, “Mon amour”, “Bellissima”, “Disco Paradise” e “Sinceramente”, insieme all’intensa “Ragazza sola”. Naturalmente non mancherà il nuovo singolo “Maschio”, destinato a diventare uno dei momenti più attesi delle performance dal vivo.

I fan sono inoltre in trepidante attesa di un videoclip ufficiale che possa accompagnare il brano e completarne l’esperienza visiva prima dell’inizio del tour.