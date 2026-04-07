Buono scuola 2026 paritarie: ISEE fino a 30mila euro, 1.500 euro per studente

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto il buono scuola come strumento di sostegno economico per le famiglie che optano per le scuole paritarie riconosciute. La misura si fonda su uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro, destinati a garantire un contributo massimo di 1.500 euro per ciascuno studente ammesso al beneficio.

L’erogazione segue una logica a scaglioni proporzionali alla condizione economica del nucleo familiare, certificata attraverso l’attestazione ISEE. L’impianto della misura privilegia le fasce di reddito inferiori, orientando le risorse verso chi presenta maggiori difficoltà nel sostenere i costi dell’istruzione privata paritaria.

L’obiettivo dichiarato è ampliare la libertà di scelta educativa, rendendo accessibili percorsi formativi alternativi a quelli della scuola statale senza che il peso economico risulti insostenibile.

In base allo stanziamento previsto, si stima che circa 13.300 alunni potranno accedere al contributo nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

I requisiti ISEE 2026 e i destinatari

L’accesso al buono scuola 2026 è subordinato alla presentazione di un’attestazione ISEE 2026 con valore non superiore a 30.000 euro. Il contributo è destinato esclusivamente alle famiglie con figli iscritti presso scuole paritarie riconosciute dallo Stato, che rilasciano titoli di studio con pieno valore legale.

I gradi scolastici ammessi al beneficio sono due: la scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (primi due anni di licei e istituti tecnici). Restano esclusi dalla misura gli alunni della scuola primaria e gli studenti che frequentano il terzo, quarto e quinto anno delle superiori.

Questo perimetro definisce con precisione la platea potenziale, orientando il sostegno verso una fase cruciale del percorso formativo e garantendo che le risorse raggiungano le famiglie effettivamente in linea con i criteri economici e scolastici stabiliti dal provvedimento.

Le procedure di domanda e il decreto attuativo

L’entrata in vigore operativa del buono scuola 2026 dipende dalla pubblicazione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Senza questo passaggio normativo, la misura resta sulla carta, anche se già prevista nella Legge di Bilancio.

Il decreto ministeriale definirà gli aspetti concreti della procedura: stabilirà le scadenze precise per la presentazione delle domande e indicherà la piattaforma telematica attraverso cui le famiglie dovranno inviare le istanze. Sarà questo documento a rendere effettivamente accessibile il contributo, traducendo lo stanziamento in un percorso operativo chiaro.

Un altro compito del decreto sarà l’armonizzazione con le eventuali agevolazioni già erogate dalle singole Regioni per le scuole paritarie. L’obiettivo è evitare cumuli non consentiti tra il beneficio nazionale e i sostegni locali, garantendo equità e rispetto dei limiti di spesa.

Nell’attesa della pubblicazione ufficiale, le famiglie interessate possono prepararsi conservando l’attestazione ISEE 2026 aggiornata e seguendo i canali ministeriali per non perdere le comunicazioni sui tempi e sulle modalità di richiesta.

L’impatto atteso su studenti e famiglie

La misura si rivolge a una platea stimata di circa 13.300 alunni, ai quali potrebbe essere erogato un contributo fino a 1.500 euro ciascuno, modulato in base agli scaglioni di reddito. L’intervento privilegia le famiglie con ISEE più contenuto, concretizzando il principio di libertà di scelta educativa attraverso un sostegno economico diretto alle spese scolastiche.

Tuttavia, l’efficacia resta condizionata dal perimetro scolastico limitato: solo medie e primo biennio delle superiori rientrano nel beneficio, escludendo primarie e triennio finale.