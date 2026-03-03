Calendario scolastico per le vacanze pasquali 2026: Pasqua il 5 aprile, ponti e ultimo giorno per regione

La primavera 2026 offre agli studenti italiani diverse finestre di pausa per ricaricare le energie prima della chiusura dell’anno. La Pasqua cade il 5 aprile, posizionandosi nella prima metà del mese e anticipando la sospensione principale delle lezioni. A seguire, tre festività nazionali scandiscono il periodo finale: il 25 aprile cade di sabato, limitando il suo vantaggio pratico; il 1° maggio di venerdì garantisce un weekend lungo immediato; il 2 giugno, martedì, può diventare un ponte di quattro giorni.

La chiusura delle lezioni si distribuisce tra sabato 6 e giovedì 11 giugno, con differenze significative tra le regioni che riflettono le autonomie dei calendari locali e influenzano la pianificazione finale di verifiche e consegne.

Le vacanze di Pasqua: calendario 2026 e variazioni per regione

Nel 2026 la Pasqua cade domenica 5 aprile, seguita dalla tradizionale Pasquetta del lunedì 6. La maggior parte delle regioni italiane ha programmato la sospensione delle lezioni da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile, con rientro previsto per mercoledì 8 aprile. Questo assetto garantisce cinque giorni consecutivi di pausa, ideali per recuperare energie e dedicarsi al ripasso dei programmi a metà percorso.

Alcune regioni hanno però scelto calendari differenti. In Basilicata la pausa inizia già mercoledì 1° aprile, anticipando di un giorno lo stop nazionale e prolungando il periodo di sospensione fino al 7 aprile. Liguria e Valle d’Aosta accorciano invece la finestra, chiudendo da giovedì 2 a lunedì 6 aprile e riavviando le attività già martedì 7. Il Trentino-Alto Adige adotta un’estensione nella direzione opposta: dopo aver fermato le lezioni il 2 aprile, il rientro è fissato a venerdì 9 aprile, concedendo un giorno in più rispetto alla media nazionale.

Queste differenze, anche se di pochi giorni, incidono sull’organizzazione dello studio e sulle consegne programmate per aprile.

I ponti di primavera: impatto di 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno

Il calendario 2026 propone tre ponti primaverili con effetti molto diversi sulla continuità delle lezioni. Il 25 aprile cade di sabato e per la maggior parte degli studenti offre un beneficio contenuto, dato che molte scuole osservano già la chiusura nel weekend: sul piano pratico la pausa non si allunga in modo apprezzabile.

La situazione cambia con il 1° maggio, che quest’anno cade di venerdì. La posizione crea in modo automatico un weekend lungo di tre giorni, senza necessità di ponti artificiali, e arriva in una fase avanzata dell’anno scolastico quando le energie iniziano a calare e gli impegni finali si accumulano. È l’occasione più solida per ricaricare prima del rush conclusivo.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, cade di martedì e apre la possibilità di un ponte del lunedì. Se attivato, lo stop potrebbe estendersi fino a quattro giorni consecutivi, a ridosso immediato della fine delle lezioni. Questa configurazione offre un respiro utile per chiudere ripassi e consegne prima dell’ultima campanella, ma resta subordinata alla discrezionalità delle singole scuole nell’attivare il ponte.

L’ultimo giorno di scuola: calendario di chiusura per macro-aree

La conclusione dell’anno scolastico 2026 seguirà una scansione regionale che distribuirà l’ultima campanella su un arco di sei giorni. A chiudere per primi saranno gli studenti di Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, che termineranno sabato 6 giugno. Due giorni dopo, lunedì 8 giugno, sarà il turno di Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna.

La maggior parte delle regioni italiane concluderà tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno, una finestra che concentrerà la chiusura per la gran parte degli istituti sul territorio nazionale. A segnare l’ultimo giorno assoluto sarà la Liguria, che terminerà giovedì 11 giugno. Questa frammentazione temporale risponde all’autonomia regionale nella definizione dei calendari e richiede particolare attenzione da parte di studenti e famiglie per organizzare consegne finali, verifiche conclusive e, per le classi terminali, l’avvio della preparazione agli esami di Stato.

La conoscenza anticipata delle date consente di pianificare gli ultimi appuntamenti didattici e le attività estive con maggiore efficacia.