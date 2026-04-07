Calendario scolastico 2026, i ponti di aprile-giugno: date rientro e sospensioni

La fase conclusiva dell’anno scolastico 2025/2026 si caratterizza per un’alternanza strategica tra attività didattiche e sospensioni programmate. Dopo la pausa pasquale, il calendario prevede tre ricorrenze civili che modulano i tempi della didattica: il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno.

Monitorare i ponti diventa essenziale per organizzare studio, verifiche e rientri in aula. Le delibere regionali e l’autonomia dei singoli istituti determinano variazioni territoriali significative, rendendo necessario consultare le comunicazioni ufficiali di scuole e amministrazioni locali per evitare sovrapposizioni o malintesi nella gestione delle ultime settimane prima della chiusura estiva.

Il rientro in aula dopo Pasqua 2026

Terminate le festività del Lunedì dell’Angelo, la ripresa delle attività didattiche segue una cronologia che varia in base alle delibere regionali. La data prevalente per il ritorno sui banchi è fissata a mercoledì 8 aprile 2026, valida per la maggior parte del territorio nazionale.

Tuttavia, alcune Regioni hanno stabilito tempistiche differenti, esercitando la propria autonomia organizzativa:

Martedì 7 aprile : rientro anticipato per Liguria e Valle d’Aosta

: rientro anticipato per Liguria e Valle d’Aosta Giovedì 9 aprile: ripresa posticipata per la Provincia autonoma di Trento

Oltre alle variazioni regionali, i singoli istituti possono modificare il calendario per esigenze specifiche, avvalendosi della facoltà prevista dall’autonomia scolastica. È quindi consigliabile verificare sempre le comunicazioni ufficiali pubblicate dalle scuole e consultare gli avvisi regionali per conoscere con precisione la data di rientro applicabile al proprio territorio.

L’ultima parte dell’anno scolastico 2026 è scandita da tre ricorrenze civili che incidono diversamente sulla continuità didattica. La collocazione di queste festività nei giorni della settimana determina l’estensione delle pause e l’organizzazione delle ultime settimane di lezione.

La festa della Liberazione del 25 aprile

Il 25 aprile 2026 cade di sabato, limitando l’effetto sulla programmazione scolastica. Per gli istituti che adottano la settimana corta, non si generano giorni di vacanza aggiuntivi. Solo le scuole attive il sabato prevedono la chiusura, senza possibilità di ponte esteso per la maggior parte degli studenti.

Il 1° maggio 2026: weekend lungo e le estensioni regionali

La festa dei lavoratori cade di venerdì, garantendo tre giorni consecutivi di riposo per tutta la popolazione studentesca. In Veneto, Puglia, Piemonte e Marche il calendario prevede anche la chiusura di sabato 2 maggio, portando la sospensione complessiva a quattro giorni e offrendo il ponte più esteso del trimestre.

La festa della Repubblica del 2 giugno

Il 2 giugno cade di martedì. Molte regioni hanno deliberato la chiusura anche di lunedì 1° giugno, creando l’ultimo lungo ponte prima del termine delle lezioni e anticipando simbolicamente la chiusura estiva.

Le ricadute organizzative per studenti e istituti

La gestione dei ponti 2026 richiede attenzione costante alle comunicazioni ufficiali. Ogni istituto può modificare il calendario in base a esigenze specifiche, rendendo indispensabile verificare gli avvisi pubblicati dalle scuole e le delibere regionali.

L’impatto delle festività varia sensibilmente tra gli istituti che adottano la settimana corta e quelli attivi il sabato: il 25 aprile, cadendo di sabato, non genera giorni aggiuntivi per chi segue la settimana breve, mentre determina la chiusura per chi frequenta anche il sabato. Le sospensioni del 1° maggio e del 2 giugno offrono pause utili per riorganizzare lo studio nelle ultime settimane di lezione.