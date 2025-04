Calo nascite, gli effetti sulla scuola: cosa ha detto Valditara

Il rapporto Istat 2024 ha confermato un preoccupante minimo storico nelle nascite in Italia, fenomeno che sta impattando in modo significativo sul sistema scolastico nazionale. Questa tendenza demografica solleva interrogativi sul futuro dell’istruzione, con ripercussioni dirette sulla formazione delle classi e sull’organizzazione degli istituti, soprattutto nei piccoli comuni dove il calo è più evidente.

Dati demografici e nascite

L’Italia registra un preoccupante minimo storico nelle nascite secondo l’ultimo rapporto Istat. Nel 2024 si è toccato il record negativo di 1,18 figli per donna, superando il precedente minimo del 1995 (1,19). Con soli 370mila nuovi nati contro 651mila decessi (in calo del 3,1% rispetto al 2023), il saldo naturale presenta un deficit di 281mila unità.

Parallelamente, l’aspettativa di vita cresce raggiungendo gli 83,4 anni. La distribuzione demografica varia significativamente tra regioni: il Nord mostra un aumento della popolazione (+1,6 per mille), mentre diminuisce nel Centro (-0,6) e nel Mezzogiorno (-3,8). Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia registrano crescite, mentre Basilicata e Sardegna subiscono le perdite maggiori.

Effetti sulla scuola

Il drastico calo delle nascite produce conseguenze dirette sul sistema scolastico italiano, manifestandosi principalmente nella continua riduzione del numero di studenti. Questo fenomeno si traduce nella formazione di classi sempre meno popolose, situazione particolarmente critica nei piccoli comuni dove la popolazione giovanile è in costante diminuzione.

In queste realtà locali, il rischio concreto è di non raggiungere il numero minimo di alunni richiesto dalla normativa vigente per costituire le classi, mettendo a repentaglio la sopravvivenza stessa degli istituti scolastici. La riduzione degli studenti comporta inoltre una necessaria riorganizzazione delle strutture educative e del personale docente, con potenziali accorpamenti di plessi scolastici e ridimensionamento dell’organico.

Intervento del ministro Valditara

Durante l’evento ‘InLife – International Quality Life Forum’ tenutosi ad Ascoli Piceno lo scorso 28 marzo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha affrontato il tema demografico. Nel suo intervento ha sottolineato come “sia fondamentale creare le condizioni per favorire nuove nascite, partendo da un sistema educativo che garantisca tutela e consapevolezza sin dall’infanzia” e che l’obiettivo prioritario sia “una scuola che ponga al centro la crescita armoniosa e il benessere dei bambini”.

Prospettive regionali ed analisi

Il calo demografico non colpisce uniformemente l’Italia. Mentre il Nord registra un aumento della popolazione (+1,6 per mille), Centro e Mezzogiorno mostrano variazioni negative (-0,6 e -3,8 per mille). Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia guidano la crescita, mentre Basilicata e Sardegna soffrono le perdite maggiori.

Questa frammentazione territoriale comporta sfide differenziate per le strutture educative locali, con piccoli comuni particolarmente vulnerabili alla riduzione della popolazione studentesca.