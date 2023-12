Campionati di Filosofia 2023-24: come funzionano e come partecipare

Sono giunti alla loro 32a edizione i Campionati di filosofia organizzati dai Ministeri dell’istruzione e del merito, degli affari esteri e della cooperazione insieme agli Uffici scolastici regionali, la Società filosofica italiana e l’Associazione di promozione sociale Philolympia. Cosa sono, a chi sono rivolti e come partecipare ve lo diciamo sotto. Non prima di avervi ricordato che, se avete voglia di mettervi alla prova, la scadenza per le iscrizioni è vicina.

Campionati di Filosofia, cosa sono

I Campionati di Filosofia, (ex Olimpiadi) costituiscono un’iniziativa integrata nel Programma annuale di Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. Lo stesso programma che premia gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno ottenuto il punteggio di 100 e lode agli esami di Stato. Ed anche gli studenti vincitori delle competizioni elencate nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, che hanno diritto ad uno tra una serie di incentivi previsti dal Ministero.

I Campionati sono rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che vogliano immergersi nell’affascinante campo della riflessione filosofica. La competizione ha come proposito quello di alimentare e sostenere le potenzialità formative della filosofia. In particolare, come riportato sul sito ufficiale:

puntano ad approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia

a confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea

a favorire l’incontro e la sinergia tra scuola, università, enti di ricerca che favoriscano uno scambio di risorse per promuovere e valorizzare il pensiero critico

Come funzionano i campionati di filosofia?

Come si svolgono le Olimpiadi di filosofia è presto detto: i partecipanti devono misurarsi in gare individuali che sono articolate in due Sezioni: la prima, la A, in lingua italiana, prevede tre fasi, quella a livello di istituto, quella a livello regionale e l’ultima a livello nazionale. La seconda, invece, la B, in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) ma con quattro fasi. Oltre le precedenti, l’ultima, a livello Internazionale.

I partecipanti scelgono fin da subito, ovvero fin dalla fase d’Istituto, se partecipare alla prima o seconda sezione. Da qui iniziano il proprio percorso attraverso le 3 o 4 fasi (a seconda della scelta che hanno effettuato). Nel caso della Sezione A bisognerà elaborare un saggio filosofico in lingua italiana, nel caso della Sezione B in lingua straniera. Il tema sarà scelto dal candidato tra le 4 tracce che la Commissione esaminatrice avrà assegnato. Tracce che riguarderanno ambiti diversi tra quelli gnoseologico-teoretico, politico, etico, estetico. La durata prevista per la prova è pari a 4 ore.

Come partecipare ai Campionati di filosofia 2023-24?

L’iscrizione è gratuita. Le scuole che vogliano partecipare ai Campionati di filosofia 2023-24 dovranno compilare l’apposito Format di iscrizione alla XXXII Edizione presente esclusivamente sul Portale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia (a questo link per le scuole italiane). Questa è l’unica modalità che permette di aderire alla competizione. Ultima ma fondamentale informazione: la data di scadenza oltre la quale le domande non saranno più accettate è il 12 gennaio 2024.

Leggi anche: