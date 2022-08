Classifica ARWU: La Sapienza unica università italiana

La Sapienza è la prima università in Italia per la classifica Academic Ranking of World Universities, nonché l’unica tra le migliori 150 del mondo. L’elenco è stato pubblicato lunedì 15 agosto 2022 a cura dell’organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy ed in realtà non è la prima volta che l’ateneo si trova in questa classifica. Quest’anno però l’università migliora la sua posizione a livello mondiale, avanzando di una fascia rispetto al passato in cui si trovava nella fascia 151-200. “Il posizionamento di quest’anno è un ottimo risultato per la Sapienza – ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni – che vede confermato il suo primato a livello nazionale. La classifica ribadisce il prestigio dell’Ateneo nel panorama internazionale grazie alla qualità e al valore scientifico della nostra comunità accademica, di cui il recente Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi rappresenta il massimo riconoscimento. Il ranking premia in particolare le eccellenze nella ricerca scientifica, collocando la Sapienza nel novero delle research universities di riferimento a livello mondiale“.

Classifica ARWU: tutti i parametri di valutazione

Academic Ranking of World Universities (ARWU) considera le migliori 1000 università globali su 2500 censite e circa 18mila stimate al mondo. I parametri di valutazione sono 6:

i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10 per cento)

i premi Nobel di ricercatori della singola università (20 per cento)

il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20 per cento)

le pubblicazioni su “Nature & Science” (20 per cento)

le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20 per cento)

Questi punti sono poi valutati dallo staff che può dare un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10 per cento). Il primo posto in assoluto della chart è occupato da 19 anni dall’Università di Harvard, mentre la Stanford University e l’Università di Cambridge si trovano rispettivamente la seconda e la terza posizione.

Classifica ARWU: tutti i meriti de La Sapienza

Il 2022 è stato un anno pieno di riconoscimenti per La Sapienza per quanto riguarda le classifiche internazionali. L’ateneo guida la classifica delle università statali per qualità e quantità della ricerca, i due valori considerati nell’insieme, secondo l’ANVUR. Inoltre QS World University Rankings by Subjec ha pubblicato i dati delle analisi di 1543 università in 88 località del mondo, stilando una classifica delle migliori università del mondo. Anche in questo caso La Sapienza di Roma ha ottenuto grandi risultati: è la prima in assoluto al mondo per gli Studi Classici & Storia Antica e la decima al mondo per Archeologia. Inoltre a livello nazionale ha ottenuto 15 primi posti, senza dimenticare che è anche l’unica struttura ad essere al primo posto di una classifica a livello mondiale e ad avere due primati a livello nazionale nelle aree disciplinari, in Arts & Humanities (39esimo al mondo) e in Natural Sciences (44esimo al mondo).

