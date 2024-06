Campionati Europei di Calcio 2024: quando gioca l'Italia e dove vederli

Cosa c’è da sapere sui Campionati Europei di Calcio 2024

Meno di tre anni dopo la vittoria dell’Italia agli Europei del 2021, il titolo di campione d’Europa torna in palio con l’edizione del 2024 in Germania. Il torneo, che si terrà dal 14 giugno al 14 luglio, vedrà 24 squadre competere in dieci città tedesche. La partita inaugurale vedrà la Germania sfidare la Scozia il 14 giugno, mentre l’Italia affronterà l’Albania il 15 giugno.

L’Italia, ora guidata da Luciano Spalletti dopo l’addio di Roberto Mancini, ha subito diversi cambiamenti, con molti dei campioni del 2021 non più convocati. Spalletti, noto per il suo gioco organizzato, cercherà di replicare i successi ottenuti con il Napoli. Tuttavia, la squadra è priva di alcuni giocatori chiave a causa di infortuni e cambi generazionali.

Nel girone dell’Italia ci sono anche Spagna e Croazia, rendendo la competizione ardua. La Spagna è reduce dalla vittoria nella Nations League e punta su un mix di veterani e giovani talenti. La Croazia, pur avendo una generazione d’oro di giocatori in fase di invecchiamento, rimane una squadra competitiva.

Le favorite per la vittoria finale sono l’Inghilterra, con talenti come Jude Bellingham e Harry Kane, e la Francia di Didier Deschamps, che può contare su Kylian Mbappé e un’ampia rosa di giocatori di alto livello. La Germania, nonostante le recenti delusioni, punta su giocatori come Toni Kroos e Jamal Musiala. Anche Portogallo, Olanda e Belgio sono considerati contendenti al titolo.

La Georgia, con l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia, partecipa per la prima volta, mentre l’Ucraina, qualificatasi attraverso i playoff, disputerà il suo primo torneo importante dall’invasione russa del 2022.

Quando gioca l’Italia agli Europei?

Ecco il calendario completo delle partite della Nazionale azzurra nella fase a gironi di Euro 2024 (Girone B):

Sabato 15 giugno 2024, ore 21:00

Italia – Albania

Stadio: Westfalenstadion, Dortmund

Giovedì 20 giugno 2024, ore 21:00

Spagna – Italia

Stadio: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Lunedì 24 giugno 2024, ore 21:00

Croazia – Italia

Stadio: Red Bull Arena, Lipsia

Gironi Euro 2024

La fase a gironi di UEFA Euro 2024 prevede sei gruppi da quattro squadre ciascuno, con ogni squadra che disputerà tre partite. Le prime due classificate di ciascun gruppo e le quattro migliori terze avanzano alla fase a eliminazione diretta.

Ecco la composizione dei gruppi:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Cechia

Polonia, Ucraina e Georgia hanno ottenuto la qualificazione agli Europei tramite spareggio.

Dove si svolgeranno gli Europei del 2024?

Gli Europei di calcio del 2024 si svolgeranno in Germania. Le città ospitanti saranno Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco di Baviera e Stoccarda.

La fase finale degli Europei 2024 in Germania si terrà in 10 stadi. Il match inaugurale, previsto per il 14 giugno, si svolgerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e vedrà la Nazionale tedesca affrontare la Scozia. La finalissima si giocherà il 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.

Gli stadi che ospiteranno le partite di Euro 2024 sono: Berlino – Olympiastadion Monaco di Baviera – Allianz Arena Dortmund – Westfalenstadion Stoccarda – MHPArena Gelsenkirchen – Veltins-Arena Francoforte – Deutsche Bank Park Amburgo – Volksparkstadion Dusseldorf – Merkur Spiel-Arena Colonia – RheinEnergieStadion Lipsia – Red Bull Arena

Chi trasmetterà gli Europei 2024?

Per quanto riguarda la trasmissione degli Europei del 2024, in Italia le partite saranno trasmesse dalla RAI e da Sky. In chiaro, la RAI trasmetterà tutte le partite dell’Italia su RAI 1 e un totale di 31 partite sui canali RAI 1 e RAI 2, inclusi tutti i match dai quarti di finale in poi. Il torneo sarà inoltre visibile in streaming integralmente su Sky Go e NOW Tv (in abbonamento), mentre le partite trasmesse dalla RAI saranno disponibili anche sulla piattaforma Raiplay.