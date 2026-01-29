Carnevale 2026, calendario scolastico a macchia di leopardo: le date regionali e l'autonomia delle scuole

La gestione delle festività scolastiche in Italia riflette la complessità delle autonomie regionali. Il Carnevale, pur rappresentando una tradizione radicata nella cultura nazionale, non figura tra le festività ufficiali riconosciute a livello statale.

Di conseguenza, la decisione sulla sospensione delle attività didattiche spetta alle singole amministrazioni regionali, che definiscono annualmente il proprio calendario scolastico considerando specificità territoriali e tradizioni locali.

Il 17 febbraio 2026, data del Martedì Grasso, costituisce il riferimento temporale attorno al quale si concentrano le chiusure degli istituti. Questa pausa, collocata strategicamente tra il primo e il secondo quadrimestre, assume configurazioni diverse lungo la Penisola: alcuni territori prevedono sospensioni prolungate che si estendono per una settimana, altri limitano lo stop ai giorni centrali della festa, mentre in diverse regioni le lezioni proseguono regolarmente senza alcuna interruzione programmata.

La mappa dell’istruzione risulta pertanto variegata, con studenti che vivranno esperienze differenti a seconda della collocazione geografica del proprio istituto.

L’analisi dei decreti regionali rivela una geografia scolastica fortemente disomogenea per febbraio 2026. La Provincia Autonoma di Bolzano conferma la tradizione delle vacanze invernali con il periodo più esteso: sospensione dal 14 al 22 febbraio, nove giorni consecutivi che abbracciano la settimana del Carnevale e permettono attività sportive o ricreative.

Il Piemonte ha optato per una soluzione che prevede una pausa dal 14 al 17 febbraio, coprendo quattro giorni e assicurando un lungo weekend che include il fine settimana precedente il Martedì Grasso.

Un blocco omogeneo caratterizza Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta: tre regioni unite dalla sospensione dal 16 al 18 febbraio, concentrando la pausa nei giorni centrali della festività.

La chiusura più contenuta riguarda Lombardia, Campania, Liguria e Molise, dove le lezioni si fermano esclusivamente il 16 e il 17 febbraio, lunedì e martedì. La Sardegna adotta l’approccio più conservativo, limitando lo stop al solo martedì 17 febbraio.

Regioni popolose come Lazio ed Emilia-Romagna non figurano negli elenchi ufficiali di sospensioni regionali, indicando lo svolgimento regolare delle attività didattiche salvo diversa decisione dell’istituto. Questa assenza non esclude modifiche locali: le singole scuole potrebbero comunque prevedere chiusure autonome, ma in assenza di direttive regionali, la didattica prosegue normalmente.

L’autonomia scolastica: le delibere di istituto e le verifiche

Oltre al calendario regionale, esiste un secondo livello decisionale che può modificare concretamente la presenza in aula: l’autonomia scolastica. Anche dove l’amministrazione regionale non ha previsto sospensioni ufficiali per Carnevale, i singoli Collegi dei Docenti possono deliberare giorni di chiusura aggiuntiva per esigenze organizzative, didattiche o legate a festività patronali locali.

Questa flessibilità presenta però un vincolo normativo preciso: ogni istituto deve garantire almeno 200 giorni di lezione per assicurare la validità dell’anno scolastico. Per questo motivo, le chiusure autonome sono calibrate attentamente.

Studenti e famiglie devono quindi consultare le circolari interne pubblicate sul sito web del proprio istituto per confermare le date effettive di sospensione e rientro, verificando eventuali variazioni rispetto al calendario regionale standard.