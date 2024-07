Carta del Merito: se hai preso 100 alla Maturità, puoi festeggiare con un bonus di 500 €

La Carta del Merito premia gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di stato. Scopri come ottenerla e quali vantaggi offre.

Gli esami di maturità non sono ancora ufficialmente finiti, ma gli studenti che hanno già terminato le prove e raggiunto il massimo dei voti possono iniziare a pensare al riconoscimento che otterranno il prossimo anno. Oltre a festeggiare l’ottimo risultato raggiunto, infatti, gli studenti che hanno conseguito un punteggio di 100/100 all’Esame di Stato da gennaio 2025 potranno richiedere la Carta del Merito, un bonus del valore di 500 €.

La Carta del Merito è stata attivata per incentivare la partecipazione alle attività culturali e l’acquisto di materiali utili per la vita quotidiana e il proseguimento degli studi con una vasta gamma di opportunità formative. Tra gli acquisti consentiti rientrano libri, biglietti per spettacoli teatrali e cinematografici, abbonamenti a quotidiani e riviste, corsi di musica, teatro, danza e lingua straniera, nonché titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali.

Come ottenere la Carta del Merito

Per ricevere questo bonus, i diplomati devono seguire una procedura specifica. La richiesta può essere effettuata solo attraverso la piattaforma ufficiale del Ministero della Cultura, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Ecco i passaggi previsti:

accedere alla Piattaforma del Ministero della Cultura tramite il sito ufficiale; autenticarsi utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE per effettuare l’accesso; effettuare la richiesta presentando la domanda tra il 31 gennaio 2025 e il 30 giugno 2025.

La finestra temporale per presentare la richiesta ben definita e gli studenti dovranno assicurarsi di rispettare queste date per non perdere l’opportunità di ottenere il bonus.

Cosa si può acquistare con la Carta del Merito

La Carta del Merito consente di effettuare una vasta gamma di acquisti che contribuiscono alla crescita culturale e personale degli studenti. I fondi erogato possono infatti essere utilizzati per:

– biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, inclusi gli spettacoli dal vivo;

– libri, sia di narrativa che di studio;

– abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

– musica e prodotti dell’editoria audiovisiva;

– accesso a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie e aree archeologiche;

– corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.

Il bonus non può essere utilizzato per sottoscrivere abbonamenti a piattaforme di streaming audiovisivo, videogiochi o corsi non elencati tra quelli approvati.

Altre informazioni utili sulla Carta del Merito

La Carta del Merito è cumulabile con la Carta della Cultura Giovani permettendo quindi agli studenti di combinare i fondi dei due bonus per un’esperienza culturale ancora più ricca.

La sicurezza dei dati è garantita dal sistema di autenticazione tramite SPID o CIE.

Il bonus deve essere completamente utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno di emissione quindi, per chi farà la richiesta il prossimo anno, entro il 31 dicembre 2025: assicuratevi di pianificare attentamente gli acquisti per sfruttare al meglio tutte le opportunità offerte dalla Carta del Merito.

Investiamo nel futuro dei giovani

La Carta del Merito è un importante investimento nel futuro culturale e formativo dei giovani: attivandola, si avranno a disposizione dei fondi da utilizzare per nuovi interessi oppure per approfondire e arricchire il proprio bagaglio culturale. Per i neo-diplomati che hanno ottenuto 100 alla Maturità, il bonus da 500 € è un’occasione da non perdere e un vantaggio significativo dal punto di vista culturale ed economico.