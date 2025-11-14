Carta del Docente, nuova scadenza al 31 agosto 2026: il portale resta ancora chiuso

Il portale cartadeldocente.istruzione.it ha modificato il messaggio di benvenuto nella giornata del 14 novembre 2025, sostituendo il precedente avviso di chiusura per il passaggio di annualità. La nuova schermata riporta: “Sei un docente di ruolo o hai diritto al bonus in forza di una sentenza passata in giudicato? Accedi per poter utilizzare il tuo credito per l’aggiornamento e la formazione professionale. Per spendere il bonus hai tempo fino al 31 agosto 2026”.

La formulazione temporale ha generato incertezza tra diverse categorie di utenti: docenti in attesa dell’accredito per l’anno scolastico 2025/26, nuovi beneficiari del bonus e aventi diritto per sentenza. L’ambiguità deriva dalla possibile duplice interpretazione della scadenza: potrebbe riferirsi al nuovo credito 2025/26 o ai residui dell’annualità precedente, lasciando aperti interrogativi sulla tempistica effettiva di disponibilità delle risorse.

Il contesto operativo: passaggio dall’annualità 2024/25 alla 2025/26

Fino a pochi giorni fa, i docenti che accedevano alla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it visualizzavano un messaggio che comunicava la chiusura del servizio per consentire il passaggio tecnico dall’annualità 2024/25 a quella 2025/26. Questo avviso, rimasto visibile per due mesi, rappresentava l’unica indicazione ufficiale sullo stato del sistema.

L’aggiornamento del 14 novembre 2025 ha sostituito quella schermata con il nuovo testo che include la scadenza del 31 agosto 2026, ma tale modifica non corrisponde alla riapertura operativa del portale. Le funzioni essenziali – generazione dei buoni, consultazione del credito residuo, rendicontazione – restano al momento inaccessibili.

Le categorie interessate all’attivazione sono principalmente tre: i docenti di ruolo in attesa dell’accredito per l’anno scolastico 2025/26, i nuovi beneficiari del bonus che potranno usufruirne per la prima volta, e coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto tramite sentenza passata in giudicato.

Per tutti questi utenti, il cambio di messaggio ha generato aspettative di imminente riapertura, finora non concretizzatesi.

Le interpretazioni possibili: residui 2024/25 e rinvio del Decreto Scuola 2025

La domanda centrale riguarda il significato della nuova dicitura temporale: si riferisce al bonus 2025/26? Secondo le prime letture riportate dalla fonte di settore, l’interpretazione più probabile esclude questa ipotesi. Il riferimento al 31 agosto 2026 sarebbe da ricondurre ai residui dell’anno scolastico 2024/25, che molti docenti sperano possano tornare disponibili prima della finestra temporale individuata dal Decreto Scuola 2025.

Le nuove disposizioni normative contenute nel Decreto Scuola 2025 hanno infatti fissato per gennaio–febbraio 2026 il termine per l’accredito delle somme relative all’annualità corrente. Si tratta di un rinvio significativo che ha creato aspettative sulla possibilità di accedere prima ai residui non utilizzati dell’anno precedente.

La formulazione presente in homepage lascerebbe intendere proprio questo scenario operativo. È importante sottolineare che queste rimangono letture prudenziali, non confermate da comunicazioni ufficiali. L’interpretazione proposta si basa sull’analisi della tempistica normativa e sulla logica di gestione dei residui accumulati.

L’assenza di chiarimenti formali mantiene un margine di incertezza destinato a essere sciolto solo con l’effettiva riapertura della piattaforma e l’eventuale pubblicazione di note esplicative da parte del Ministero dell’Istruzione.

La situazione attuale: piattaforma ancora chiusa

Al momento dell’aggiornamento del messaggio, la piattaforma cartadeldocente.istruzione.it risulta ancora chiusa per tutte le funzioni operative. Nonostante la modifica della schermata di benvenuto, gli utenti non possono accedere ai servizi né generare buoni per l’acquisto di beni e servizi formativi.

La chiusura operativa resta l’elemento decisivo che impedisce l’utilizzo del credito, sia per chi attende l’accredito del bonus 2025/26 sia per chi ha residui da spendere dell’annualità precedente.