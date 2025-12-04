Carta del merito 2026, come richiederla se diplomato con 100: scadenze e spese ammissibili

Il Governo italiano ha predisposto due strumenti distinti per sostenere la partecipazione culturale dei giovani: la Carta della cultura giovani e la Carta del merito. Entrambe le misure condividono un valore pari a 500 euro, erogato sotto forma di carta elettronica.

L’importo attribuito non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non incide sul calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La finalità comune è promuovere lo sviluppo culturale e potenziare la diffusione della cultura tra le nuove generazioni, fornendo un concreto supporto economico per l’accesso a beni e servizi in ambito culturale. Trattandosi di carte elettroniche, l’utilizzo è circoscritto all’anno di assegnazione o registrazione, secondo modalità e tempistiche stabilite.

Il diritto alla carta del merito: chi può richiederla e quando

La carta del merito è destinata ai residenti in Italia, in possesso di permesso di soggiorno valido se richiesto, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con una votazione di almeno 100 centesimi. Il diploma deve essere ottenuto entro l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età.

L’assegnazione e l’utilizzo avvengono nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, offrendo ai giovani meritevoli un incentivo concreto per investire nella propria formazione culturale.

La carta del merito è cumulabile con la carta della cultura giovani, permettendo ai beneficiari che possiedono i requisiti per entrambe di disporre complessivamente di 1.000 euro da destinare ad attività e acquisti culturali. Questa possibilità amplia significativamente le opportunità di accesso a beni e servizi culturali per i diciottenni che si sono distinti negli studi.

Per i diplomati nel 2025 con almeno 100 centesimi, la richiesta della carta del merito potrà essere effettuata nel 2026. Nel 2025 la piattaforma per la registrazione è stata attiva dal 31 gennaio al 30 giugno, consentendo ai beneficiari di richiedere il bonus entro tale finestra temporale.

Il beneficio assegnato nel 2025 risulta spendibile fino al 31 dicembre dello stesso anno, termine ultimo per utilizzare l’importo.

Le spese ammissibili con le carte: cosa rientra e cosa è escluso

Entrambe le carte consentono l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, nonché di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva. Rientrano inoltre i titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, oltre a corsi di musica, teatro e danza.

Risultano invece esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi con contenuto diverso da musica, teatro e danza, e gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

L’uso e le scadenze: come non perdere il beneficio

Le carte devono essere utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno in cui il beneficiario ha completato la registrazione sulla piattaforma. Ogni buono di spesa generato è personale e nominativo, utilizzabile esclusivamente dal titolare senza possibilità di cessione a terzi.