Cloud&DevOps Master, 9 settimane per coltivare un'ambizione

Quando si studia e si è nel mezzo del proprio percorso di formazione, sono due le pulsioni che supportano il proprio impegno: la passione per l’ambito in cui ci si applica e la ricerca di una risposta alla domanda “quale lavoro farò?”. Al fine di offrire nuove importanti argomentazioni a questo dilemma, c’è oggi a disposizione una importante opportunità messa a disposizione di un riferimento importante e referenziato quale Talent Garden: sta per cominciare il nuovo Cloud & DevOps Master.

L’impegno consta in 9 settimane di applicazione che possono dare una svolta alla propria futura carriera, indirizzando al meglio tanto gli studi in corso, quanto la ricerca di uno sbocco professionale importante e ambizioso. L’inizio della nuova sessione è fissato per il 27 novembre, giorno in cui una nuova classe di DevOps inizierà ad essere formata – a tutto vantaggio delle aziende che sempre con maggior insistenza cercano figure di questo tipo da inquadrare all’interno della propria forza lavoro.

L’occasione è alla portata, insomma: una scelta di upskilling che può offrire grandi opportunità, per la quale è possibile chiedere informazioni su questa pagina e del quale andiamo ad approfondire i dettagli nei paragrafi seguenti.

Chi è il DevOps?

La risposta è nelle stesse parole usate da Talent Garden per presentare questa nuova opportunità:

ll DevOps Cloud Engineer è la figura di riferimento per l’introduzione di processi, strumenti e metodologie volti a soddisfare le esigenze delle varie fasi del ciclo di sviluppo del software, dal coding al deployment, dalla manutenzione agli aggiornamenti. Il DevOps Cloud Engineer è un professionista in grado di combinare l’ambito tecnico di codifica con le operazioni ICT.

Il DevOps è una figura nuova ed emergente nel quadro dei team di sviluppo, poiché funge da elemento di collegamento e coordinamento tra i vari sviluppatori impegnati nei progetti. Il DevOps deve saper gestire le problematiche cercando, suggerendo ed applicando le soluzioni più convenienti ed efficaci. Serve pertanto non soltanto una conoscenza trasversale delle tecnologie e dello sviluppo, ma occorre aggiungere a tutto ciò un coordinamento delle risorse tale da rendere efficiente, ed efficace, il lavoro sul codice.

Si tratta di una figura sempre più cercata per un semplice motivo: lo sviluppo software non è più soltanto un “plus” per aziende smart, ma è qualcosa che sta entrando progressivamente nel cuore di ogni azienda che abbia avviato un processo di trasformazione digitale e che imponga lavori sempre più orientati ad un baricentro fisso sulla digitalizzazione. In un mercato che evolve, insomma, il DevOps è una figura destinata ad imporsi e per la quale già c’è necessità impellente: il lavoro di Talent Garden nella formazione di figure di questo tipo nasce proprio dall’esigenza manifestata dalle aziende, cercando di sposare la domanda di mercato con l’ambizione delle figure più talentuose disponibili.

Il Master

Per comprendere l’utilità estrema di un Master di questo tipo occorre passare uno ad uno gli obiettivi del percorso messo a punto da Talent Garden:

conoscenza delle architetture dei principali cloud provider pubblici (Google, AWS, Azure);

preparazione per le certificazioni di base, conoscendo i servizi offerti dai principali player del settore e come utilizzarli per creare infrastrutture scalabili e flessibili. Avrai inoltre 2 coupon per tentare gli esami di certificazione Google e AWS;

capacità di progettare sistemi e infrastrutture e gestire i costi delle risorse utilizzate;

comprensione del concetto di DevOps e di come si può adattare al cambiamento delle esigenze aziendali;

capacità di utilizzare il sistema operativo Linux, scrivere script in Bash per automatizzare i task;

comprensione dei concetti di base di networking e di container e utilizzare Docker e Kubernetes per la creazione e la distribuzione dei container.

possibilità di integrare la sicurezza nel processo DevOps.

Al termine si hanno a disposizione tanto la certificazione di Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer quanto quella di AWS Certified Cloud Practitioner, ma soprattutto si ha la possibilità di essere seguiti da una Career Guide che offrirà supporto dedicato per il passaggio successivo: la compilazione del curriculum vitae, lo sviluppo di soft skill particolarmente apprezzate (public speaking, project management e critical thinking), il lavoro sul personal branding e tutto quanto utile ad un immediato posizionamento sulla giusta vetrina del mercato del lavoro.

Durante il corso si è seguiti con continuità da un Learning Manager che funge da supporto per ogni esigenza, affinché il percorso formativo possa proseguire con la massima efficacia possibile. Il Master si suddivide in quattro moduli:

Fundamentals

“In questo modulo, imparerai i concetti di base del DevOps e come essi vengono applicati nella gestione di un’infrastruttura tecnologica. Imparare a gestire la CI/CD roadmap per automatizzare il processo di deployment e familiarizzare con i concetti di base di GitHub, GitLab e Jenkins. Imparerai l’importanza della sicurezza nel DevOps e come gestire gli errori. Imparerai a conoscere l’architettura dei principali cloud provider e come utilizzare i concetti di Infrastructure as Code e le piattaforme container per gestire le risorse informatiche. Infine, esplorerai la misurazione e la quantificazione del costo delle risorse informatiche“;

“In questo modulo, imparerai i concetti di base del DevOps e come essi vengono applicati nella gestione di un’infrastruttura tecnologica. Imparare a gestire la CI/CD roadmap per automatizzare il processo di deployment e familiarizzare con i concetti di base di GitHub, GitLab e Jenkins. Imparerai l’importanza della sicurezza nel DevOps e come gestire gli errori. Imparerai a conoscere l’architettura dei principali cloud provider e come utilizzare i concetti di Infrastructure as Code e le piattaforme container per gestire le risorse informatiche. Infine, esplorerai la misurazione e la quantificazione del costo delle risorse informatiche“; DevOps playground Basics Tool

“In questo modulo imparerai i fondamenti del sistema operativo Linux, come automatizzare i task utilizzando la shell script, i concetti di base di networking come indirizzi IP, subnet, routing e protocolli di rete. Verrai introdotto all’utilizzo dei container per la creazione e la distribuzione di applicazioni, e imparerai come gestire e automatizzare la gestione dei container in produzione“;

“In questo modulo imparerai i fondamenti del sistema operativo Linux, come automatizzare i task utilizzando la shell script, i concetti di base di networking come indirizzi IP, subnet, routing e protocolli di rete. Verrai introdotto all’utilizzo dei container per la creazione e la distribuzione di applicazioni, e imparerai come gestire e automatizzare la gestione dei container in produzione“; Cloud & AWS: training and practice

“In questo modulo, esploreremo il mondo del cloud computing e come utilizzare le risorse cloud per creare infrastrutture scalabili e flessibili. Impareremo come gestire gli accessi alle risorse cloud e come utilizzare le funzionalità per monitorare e ottimizzare i costi. Avremo anche la possibilità di esplorare i servizi di compute, database e analytics cloud, e come utilizzare questi servizi per garantire la continuità operativa e la ripresa dalle interruzioni“;

“In questo modulo, esploreremo il mondo del cloud computing e come utilizzare le risorse cloud per creare infrastrutture scalabili e flessibili. Impareremo come gestire gli accessi alle risorse cloud e come utilizzare le funzionalità per monitorare e ottimizzare i costi. Avremo anche la possibilità di esplorare i servizi di compute, database e analytics cloud, e come utilizzare questi servizi per garantire la continuità operativa e la ripresa dalle interruzioni“; Cloud & Google: training and practice

“In questo modulo imparerai i concetti fondamentali del cloud computing e come progettare sulle piattaforme cloud. Ti verranno insegnati i principi di sicurezza e conformità per proteggere le tue risorse. Imparerai come configurare e distribuire le tue risorse come macchine virtuali, reti virtuali, storage e database. Sarai in grado di monitorare le prestazioni delle tue risorse e gestire gli incidenti“.

Il fatto di essere accompagnati in questo percorso dall’esperienza formativa di Talent Garden (Digital Skill Academy leader a livello europeo) è un valore aggiunto imprescindibile: risorse, relazioni, professionisti del settore come insegnanti, reputazione e altri ingredienti fanno del Cloud&DevOps Master un’occasione di alto livello sulla quale scommettere per accelerare la propria strada verso un ambizioso futuro professionale.

Come iscriversi

Il Master ha inizio il 27 novembre. Per iscriversi occorre prendere contatto con un Orientation & Admission Specialist che seguirà l’approccio al percorso formativo, verificando requisiti e aspettative per fare in modo che si possa allestire un’aula di qualità sulla quale costruire oggi i DevOps di domani. Le lezioni sono completamente online e non è richiesta pertanto la permanenza fuori sede, né per chi studia, né per chi lavora, né per chi è costretto da esigenze di altra natura: massima libertà e massima comodità di fruizione.

La conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione o la provenienza da un percorso universitario STEM (in particolare Ingegneria Elettronica, Informatica, Economia, Matematica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Statistica, Ingegneria Informatica) – o diploma informatico – sono gli unici veri requisiti richiesti per poter sfruttare al massimo le opportunità messe a disposizione.

Il Master si snocciola attraverso lezioni in live streaming, studio ed esercitazioni individuali, nonché laboratori hands-on e confronto con i docenti. Il termine del Master è previsto entro il 23 febbraio 2024. Chiunque scelga l’iscrizione immediata può approfittare inoltre di una opportunità ulteriore: sarà sufficiente utilizzare il codice coupon “BLAZEMED” per ottenere istantaneamente uno sconto pari a 300€.

In collaborazione con Talent Garden