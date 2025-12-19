Collaboratori scolastici, 2.174 posti tagliati dal 2026/2027: i nuovi parametri ministeriali

Collaboratori scolastici, 2.174 posti tagliati dal 2026/2027: i nuovi parametri ministeriali

A partire dal 2026/2027 entrerà in vigore una riforma che ridisegna l'organizzazione del personale ATA nelle scuole italiane con la riduzione di 2.174 posti.
Collaboratori scolastici, 2.174 posti tagliati dal 2026/2027: i nuovi parametri ministeriali
vincenzo

A partire dall’anno scolastico 2026/2027 entrerà in vigore una riforma che ridisegna l’organizzazione del personale nelle scuole italiane. Un decreto ministeriale introduce nuovi criteri di calcolo per la dotazione organica dei collaboratori scolastici, il personale ATA che si occupa delle attività ausiliarie negli istituti.

Le nuove tabelle ministeriali sostituiscono definitivamente le disposizioni risalenti al 2016, introducendo parametri rigidi legati al numero degli iscritti in ciascun istituto. La modifica porta con sé una riduzione complessiva di 2.174 posti di lavoro negli istituti superiori, distribuita tra licei, istituti tecnici, professionali e licei artistici.

La dotazione organica del personale ATA, che comprende i collaboratori scolastici incaricati di vigilanza, pulizia e supporto operativo, verrà quindi ricalcolata secondo soglie precise di popolazione scolastica. Questa riorganizzazione mira ad adeguare le risorse umane alle nuove esigenze del sistema educativo.

La riduzione nei licei: soglie di iscritti e unità per istituto

I licei subiranno la riduzione più consistente, con 1.294 posti complessivamente tagliati. Il nuovo sistema ministeriale introduce parametri rigidi basati esclusivamente sul numero degli iscritti, sostituendo le disposizioni del 2016.

Il meccanismo prevede tre fasce di intervento. Gli istituti con una popolazione scolastica compresa tra 200 e 1.800 studenti vedranno la sottrazione di un posto dalla dotazione organica. Per le scuole che ospitano tra 1.800 e 1.900 alunni, il taglio sale a due unità. Oltre la soglia dei 1.900 iscritti, si applica un ulteriore taglio di un posto.

Le nuove tabelle colpiscono in modo differenziato gli istituti in base alle loro dimensioni. I licei di dimensioni medio-piccole perderanno una singola unità, mentre le strutture più grandi, che accolgono un numero elevato di studenti, subiranno riduzioni più consistenti.

La rigidità dei parametri elimina margini di flessibilità, rendendo il calcolo della dotazione organica strettamente legato alle fasce demografiche stabilite dal Ministero.

Gli istituti tecnici, professionali e artistici: calcolo dei posti

La riforma degli organici ATA tocca anche gli istituti tecnici, professionali e i licei artistici con una riduzione complessiva di 880 unità di collaboratori scolastici. Il nuovo meccanismo introdotto dal decreto ministeriale lega i tagli alla popolazione scolastica attraverso soglie precise.

Per ogni istituto che ospita tra 800 e 2.100 alunni è prevista la riduzione di un posto. Le scuole con oltre 1.800 iscritti subiscono un ulteriore taglio di una unità, indipendentemente dalla fascia di partenza. Questo parametro colpisce in modo particolare le strutture con alta densità di studenti.

I nuovi criteri, che sostituiscono la normativa del 2016, si basano esclusivamente sul numero degli iscritti e riformulano i conteggi della dotazione organica. Il sistema punta a standardizzare la distribuzione del personale nei diversi comparti dell’istruzione superiore, adeguando le risorse alle effettive dimensioni di ciascun istituto.

La pianificazione triennale dell’organico: cadenze e correttivi

Dal 2026/2027 la consistenza numerica dei collaboratori scolastici sarà definita con una cadenza triennale fissa, superando le precedenti logiche di gestione annuale. Questo nuovo approccio introduce una maggiore stabilità nella programmazione degli organici, permettendo alle scuole di pianificare con maggiore certezza le risorse disponibili.

Il Ministero mantiene tuttavia la facoltà di effettuare una revisione annuale per correggere eventuali squilibri emersi durante il triennio. Questa flessibilità consente di intervenire tempestivamente in caso di necessità operative.

L’obiettivo dichiarato è razionalizzare la spesa pubblica scolastica, adeguando gli organici ai nuovi trend demografici e alle disponibilità di bilancio dello Stato.

Ti potrebbe interessare

IMU, scuole paritarie esentate se la retta è sotto il costo medio per studente
News Scuola

IMU, scuole paritarie esentate se la retta è sotto il costo medio per studente

Un docente di Foggia nella top 50 del Global Teacher Prize 2026: si tratta del professore Alfonso Filippone
News Scuola

Un docente di Foggia nella top 50 del Global Teacher Prize 2026: si tratta del professore Alfonso Filippone

Valditara: 20 milioni per psicologi a scuola, il piano contro bullismo e smartphone
News Scuola

Valditara: 20 milioni per psicologi a scuola, il piano contro bullismo e smartphone

Iscrizioni 2026/2027, dal 13 gennaio su Piattaforma Unica: infanzia rimane cartacea
News Scuola

Iscrizioni 2026/2027, dal 13 gennaio su Piattaforma Unica: infanzia rimane cartacea

Libri di testo, Valditara aumenta i fondi: da 133 a 139 milioni più 20 milioni annui ai comuni
News Scuola

Libri di testo, Valditara aumenta i fondi: da 133 a 139 milioni più 20 milioni annui ai comuni

Aggressioni a docenti, crollo drastico: solo quattro casi da settembre, merito delle nuove sanzioni
News Scuola

Aggressioni a docenti, crollo drastico: solo quattro casi da settembre, merito delle nuove sanzioni

Graduatorie GPS 2026, il CSPI propone doppio punteggio per le abilitazioni ante febbraio 2024
News Scuola

Graduatorie GPS 2026, il CSPI propone doppio punteggio per le abilitazioni ante febbraio 2024

Borse Its 2025, 120 contributi Inps da 4.000 euro per studenti fuori sede: come fare domanda entro febbraio
News Scuola

Borse Its 2025, 120 contributi Inps da 4.000 euro per studenti fuori sede: come fare domanda entro febbraio

Link copiato negli appunti