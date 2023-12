Come pagare la tassa di 10€ per il Concorso Docenti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due bandi per il concorso scuola 2023, uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e l’altro per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Dove pagare la tassa di partecipazione al concorso

La domanda per il concorso docenti si presenta sul Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) o sulla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive (www.miur.gov.it). Le piattaforme per la presentazione dell’istanza sono aperte dalle ore 14 dell’11 dicembre, e saranno disponibili fino al 9 gennaio 2024.

Il candidato deve compilare la domanda e inserire l’elenco dei documenti richiesti. Dopo aver completato la procedura ma prima dell’inoltro della domanda, il sistema genererà un bollettino di 10 euro per i diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.

La causale e l’importo del bollettino saranno automaticamente impostati in base alle classi di concorso o ai tipi di posto indicati nella domanda. È necessario che il candidato alleghi la ricevuta di pagamento alla domanda, pena l’esclusione dal concorso.

Metodi di pagamento

I metodi di pagamento accettati per la tassa di partecipazione al concorso docenti 2023 includono:

App IO : è possibile pagare la tassa utilizzando l’app IO

Home Banking e App di Pagamento: il pagamento può essere effettuato tramite home banking, app di pagamento o altri canali abilitati

È inoltre possibile pagare sul territorio presso banche, sportelli ATM, uffici postali, bar, edicole, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati, utilizzando il codice QR o il codice interbancario CBILL stampato sul PDF del bollettino. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito offre assistenza telefonica per eventuali domande o problemi relativi al pagamento: basterà chiamare il numero 0809267603 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:30.