Concorsi PNRR 3, calendario ufficiale: infanzia e primaria il 27 novembre, secondaria dal 1° al 5 dicembre

Il 9 novembre 2025 il ministero dell’Istruzione ha ufficializzato il calendario delle prove scritte dei concorsi PNRR 3 attraverso due distinti avvisi, firmati dal direttore generale per il personale scolastico. Le procedure concorsuali per titoli ed esami sono finalizzate al reclutamento dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alla secondaria.

Gli avvisi ministeriali rappresentano la fonte primaria per la definizione dei tempi e dell’articolazione delle prove scritte. Il calendario copre l’intero perimetro concorsuale, garantendo a tutti i candidati – indipendentemente dal grado scolastico per cui concorrono – date certe per lo svolgimento delle verifiche.

La comunicazione ufficiale conclude così la fase di attesa e consente ai partecipanti di organizzare la preparazione con riferimenti temporali precisi e vincolanti per l’intero sistema scolastico nazionale.

Le prove scritte per la scuola dell’infanzia e primaria sono concentrate in un’unica giornata: giovedì 27 novembre. Gli avvisi ministeriali relativi al calendario prevedono una doppia scansione oraria, con un turno mattutino e uno pomeridiano, per consentire l’organizzazione delle convocazioni.

La scelta di raggruppare entrambi i gradi scolastici nella medesima data riflette una strategia di razionalizzazione delle procedure concorsuali. I candidati riceveranno comunicazione ufficiale del proprio turno attraverso i canali indicati negli avvisi, garantendo così una gestione ordinata delle sessioni d’esame.

Questo modello concentrato differisce dalla distribuzione temporale prevista per la scuola secondaria, evidenziando un approccio differenziato nella pianificazione delle prove in base al grado scolastico.

Le finestre per la secondaria

Le prove scritte per la scuola secondaria si svolgeranno dal 1° al 5 dicembre 2025, su un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto per infanzia e primaria. A differenza della giornata unica del 27 novembre, le prove per la secondaria sono distribuite su cinque giorni consecutivi, riflettendo la maggiore complessità organizzativa dovuta al numero di classi di concorso e di candidati coinvolti.

Gli avvisi ministeriali indicano la scansione per giornata e turno: il 1° dicembre è previsto un turno pomeridiano, mentre per le giornate successive saranno definiti i turni specifici in base alle diverse classi di concorso.

I candidati dovranno consultare gli avvisi ufficiali per conoscere con precisione il proprio turno di convocazione e le modalità di svolgimento della prova scritta assegnata alla propria classe di concorso.

Le ricadute per i candidati e i prossimi passaggi

Con la pubblicazione del calendario, i candidati dispongono delle date ufficiali delle prove scritte. I dettagli operativi – turni, convocazioni ed eventuali indicazioni di sede – sono contenuti nei due avvisi firmati dal direttore generale per il personale scolastico.

Le procedure concorsuali, per titoli ed esami, riguardano il reclutamento dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Il calendario unificato consente ai partecipanti di pianificare la preparazione in modo mirato, riducendo l’incertezza legata ai tempi di svolgimento.