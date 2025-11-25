Concorsi pubblici 24-30 novembre 2025: magistratura, Marina Militare e 100+ posti in Lombardia

Nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025 si concentrano numerose selezioni pubbliche che interessano profili diversificati: laureati, diplomati e candidati con licenza media possono trovare opportunità in amministrazioni centrali, enti locali, aziende partecipate e progetti finanziati dal PNRR.

I bandi coprono ambiti che vanno dalla magistratura alla sanità, passando per le forze armate, i servizi sociali e la pubblica amministrazione locale.

Un elemento distintivo di questa tornata è l’accessibilità: molte selezioni non richiedono esperienza pregressa né impongono limiti di età stringenti, aprendo la strada a neodiplomati e neolaureati.

Le opportunità sono distribuite su tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione in Lombardia per il settore sanitario, in Campania e Calabria per ruoli amministrativi e tecnici, e in Sardegna per i servizi per l’impiego.

I contratti offerti spaziano dalle ferme prefissate nelle Forze Armate ai tempi indeterminati nella sanità pubblica e negli enti locali, configurando percorsi stabili e attrattivi per chi muove i primi passi nel mondo del lavoro pubblico.

Il 24 novembre: magistratura e assunzioni negli enti locali

Tre opportunità distinte si concentrano nella data del 24 novembre, spaziando da profili altamente specialistici a posizioni operative in enti locali.

Il Ministero della Giustizia pubblica il concorso in Magistratura 2026 per 450 posti, aprendo l’accesso ai laureati in Giurisprudenza anche in assenza di tirocinio o scuola di specializzazione conclusi. Questa modifica dei requisiti amplia la platea dei candidati potenziali.

In Campania, l’Azienda Speciale Paistom di Salerno seleziona profili amministrativi e operativi: impiegati, bibliotecari, archivisti, custodi, messi comunali e operai. Le posizioni richiedono diploma o licenza media accompagnati da esperienza pregressa.

Il Comune di Reggio Calabria cerca 14 agenti di Polizia Locale con diploma, da assumere tramite contratto di formazione e lavoro. Per questa selezione non è richiesta esperienza precedente.

Il 26 novembre: Marina Militare, 2.500 VFI

La Marina Militare ha aperto le selezioni per 2.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), uno dei concorsi pubblici più rilevanti della settimana. Per partecipare è sufficiente possedere la licenza media, un requisito minimo che rende l’opportunità accessibile a un’ampia platea di candidati.

La domanda per il primo blocco di assunzioni deve essere presentata entro il 26 novembre 2025.

Il profilo VFI rappresenta un’opzione concreta per chi desidera intraprendere una carriera nelle Forze Armate, offrendo un percorso di formazione e inserimento nel settore difesa senza necessità di esperienza pregressa.

La sanità in Lombardia: più di 100 posti stabili per infermieri

La regione Lombardia concentra nella settimana alcune delle opportunità più rilevanti nel settore sanitario, con oltre cento posizioni a tempo indeterminato destinate a professionisti infermieristici.

L’ASST del Garda di Brescia seleziona 50 infermieri tramite concorso con scadenza fissata al 27 novembre 2025, rappresentando la quota maggiore tra le selezioni attive. Sempre entro il 27 novembre, l’ASST Cremona cerca 2 infermieri pediatrici per contratti stabili.

La medesima azienda sociosanitaria cremonese apre inoltre un concorso per ulteriori 50 infermieri, con termine di presentazione domanda al 30 novembre 2025. Tutte le posizioni garantiscono contratti a tempo indeterminato, elemento che consolida la stabilità lavorativa nel comparto pubblico sanitario lombardo e sottolinea la domanda costante di personale qualificato.

Le ultime scadenze 27-30 novembre: amministrativi, tecnici, cultura e servizi sociali

Tra il 27 e il 29 novembre si concentrano opportunità per profili amministrativi e specialistici. L’ASPAL Sardegna seleziona 26 operatori per i Centri per l’Impiego, accessibili con licenza media e contratto stabile. ALES, per conto del Ministero della Cultura, cerca addetti alla Segreteria Tecnica nelle sedi di Bari, Firenze e Venezia, rivolti a diplomati con esperienza.

In Calabria, l’ARPAL assume 14 esperti per il progetto FIDEG, dedicato all’accompagnamento alla creazione d’impresa. Il Comune di Latina offre 22 posti a tempo indeterminato per assistenti sociali nell’Area Funzionari.

Il 30 novembre chiude la settimana con selezioni distribuite in diverse regioni. Il Comune di Castel Volturno, in Campania, assume 10 figure tra istruttori amministrativi, tecnici e contabili a tempo indeterminato. Il Comune di Alcamo, in provincia di Trapani, cerca istruttori dei servizi digitali per diplomati.

Il Comune di San Bartolomeo in Galdo, nel Beneventano, seleziona assistenti sociali stabili. Si conferma l’ultima chance per partecipare al concorso ASST Cremona per 50 infermieri a tempo indeterminato, tra le opportunità sanitarie più rilevanti della settimana.