Concorso Scuola PNRR 3: date, scadenze e posti

Durante l’informativa sindacale del 23 settembre, i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito hanno fornito dettagli specifici sul prossimo concorso docenti PNRR 3. Il bando sarà pubblicato entro ottobre-novembre 2025, con un piano di assunzioni distribuito nel triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Il contingente complessivo prevede 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la scuola primaria e dell’infanzia, includendo sia i posti comuni che quelli di sostegno. La procedura mantiene le caratteristiche tipiche dei concorsi PNRR, senza modifiche sostanziali rispetto alle tornate precedenti.

I requisiti di accesso: criteri e specializzazioni

Le condizioni per accedere al concorso PNRR 3 prevedono requisiti differenziati in base alla tipologia di posto. Per i posti comuni, i candidati devono possedere l’abilitazione all’insegnamento, anche senza esperienza di servizio, oppure dimostrare almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso richiesta.

I posti di sostegno richiedono obbligatoriamente la specializzazione conseguita tramite TFA o attraverso percorsi esteri riconosciuti dal sistema italiano. Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) mantengono la possibilità di partecipare presentando esclusivamente il diploma di scuola superiore.

La partecipazione con riserva è consentita unicamente ai candidati iscritti a percorsi di specializzazione o abilitazione al momento della pubblicazione del bando. La riserva dovrà essere sciolta entro il 31 gennaio 2026, pena l’esclusione dalla graduatoria finale.

Il calendario concorsuale: scadenze e prove d’esame

Le tempistiche del concorso PNRR 3 seguono un programma serrato per rispettare la scadenza del 30 giugno 2026 per la pubblicazione delle graduatorie. Il bando dovrebbe essere pubblicato entro la fine di ottobre 2025, seguito dai consueti 20 giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

La prova scritta è programmata prima delle festività natalizie e si svolgerà con modalità computer-based presso le sedi scolastiche designate. Il test prevede 50 quesiti da completare in 100 minuti, con un punteggio minimo di 70/100 necessario per il superamento. Le domande verteranno su tematiche di pedagogia e didattica, garantendo l’accesso alla fase orale a un numero massimo di candidati pari al triplo dei posti disponibili per ogni classe di concorso e regione.

Le prove orali sono calendarizzate per il periodo primaverile e si caratterizzano per il loro approccio disciplinare. I candidati dovranno estrarre a sorte l’argomento il giorno precedente all’esame per preparare una lezione simulata. La durata della prova sarà di 30 minuti per la scuola primaria e di 40 minuti per la secondaria, con soglia di superamento fissata a 70/100.

La graduatoria finale: punteggi e assegnazione dei posti

Il sistema di valutazione del concorso PNRR 3 prevede un punteggio complessivo basato su tre componenti principali. La commissione dispone di 100 punti per la prova scritta e 100 punti per quella orale, ai quali si aggiungono i punteggi derivanti dalla valutazione dei titoli di servizio e culturali posseduti dai candidati.

La graduatoria finale sarà pubblicata esclusivamente per i vincitori, in numero corrispondente ai posti messi a bando per ciascuna classe di concorso e regione. Parallelamente, verrà stilato un elenco degli idonei pari al 30% del contingente dei posti disponibili, che rappresenterà una riserva strategica per eventuali future assunzioni o subentri.