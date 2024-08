Corsi di laurea delle professioni sanitarie: sono 35.930 i posti a disposizione

35.930 posti a disposizione per i Corsi di laurea in professioni sanitarie

Lo scorso 2 agosto è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Università che ha stabilito, per i 23 Corsi di laurea delle professioni sanitarie, la ripartizione di 35.930 posti. Posti per l’accesso ai quali i test sono fissati in tutta Italia il 5 settembre, e che andranno ripartiti tra 488 diversi corsi in 49 università sparse sul territorio nazionale. Un 4,3% in più rispetto al 2023. Approfondiamo l’argomento e le novità di quest’anno, tra le quali l’introduzione ufficiale della Corso di laurea per Osteopata.

Ogni università prevede delle scadenze dei bandi di ammissione diverse, così come numeri a disposizione differenti. Per restare aggiornati e ottenere notizie certe e in tempo reale, vi consigliamo di verificare sui siti web ufficiali di ogni ateneo, per non perdere l’occasione di essere ammessi al test di ammissione per la professione sanitaria per la quale desiderate formarvi.

Solo per fare una breve panoramica, le date entro le quali bisogna iscriversi, dalla più vicina alla più lontana in ordine cronologico, sono (sono state, nel caso di Messina e Catania):

5 agosto: Università di Messina

7 agosto: Università di Catania

19 agosto: Università di Bologna

20 agosto: Università di Verona e Palermo,

21 agosto: Università di Udine

22 agosto: Università di Pavia, Varese, Perugia, Roma Campus, Roma Sapienza e L’Aquila

23 agosto: Università di Torino, Ancona e Salerno

26 agosto: Università di Novara, Milano, Trieste, Pisa, Siena, Cosenza e Catanzaro

27 agosto: Università di Milano Bicocca, Brescia, Padova, Genova, Parma, Ferrara, Sassari, Chieti, Napoli Federico II, Napoli Parthenope e Sassari

28 agosto: Università di Milano Humanitas, Firenze, Roma Tor Vergata, Bari e Lecce

29 agosto: Università di Milano S. Raffaele, Modena, Roma Cattolica, Campobasso e Napoli Campania

30 agosto: Università di Trento LUM di Casamassima BA e Cagliari

31 agosto: Università di Foggia

Tasse

Il costo della tassa di iscrizione per l’esame di ammissione è diverso in base alle varie università. La media registrata per quest’anno relativamente a quelle statali si aggira sui 52 euro (contro i 54 del 2023). Picchi si registrano a Novara, Pavia e Napoli Campania (100 euro) e Cagliari e Napoli Parthenope (26 euro).

Discorso diverso vale per le 7 Università non statali, nelle quali la tassa di iscrizione va da 70 a 150 €. Per questa tipologia di università variano anche le date dell’esame di ammissione. Al Campus Biomedico di Roma sono previste il 2 settembre: il 6 e 7 alla Cattolica di Roma e il 10 settembre alla LUM di Bari. I bandi e gli esami di ammissione per le Università di Roma UniCamillus e Kore di Enna sono già stati chiusi.

Il test di ammissione

Per quanto riguarda i questionari, ogni Università ha la facoltà di prepararli in maniera autonoma, garantendo comunque un’uniformità tra tutti i 23 Corsi di laurea. Il Ministero dell’Università ha stabilito da tempo che, per ciò che concerne il corso di Medicina e Chirurgia, venga adottato un unico questionario a livello nazionale, uguale per tutti i candidati. Tuttavia, anche per le Professioni sanitarie, è ormai una prassi piuttosto consolidata quella di ricorrere al Consorzio Cineca da parte di più della metà delle 41 Università statali per utilizzare un questionario standardizzato.

Corso di laurea per Osteopata

Non possiamo chiudere senza citare la grande novità di quest’anno: a partire dall’anno accademico 2024/2025, per formare la figura sanitaria dell’osteopata è richiesto un corso di laurea. Il corso di Laurea triennale in Osteopatia è stato istituito dal Ministero della Sanità a fine 2023. E verrà introdotto per la prima volta quest’anno: tra i primi ad attivarlo, in Italia, l’ateneo veronese e quello di Firenze.

