Test professioni sanitarie 2024: bando, date e argomenti

Test professioni sanitarie 2024

Anche quest’anno, più di 70000 aspiranti proveranno ad essere ammessi alle facoltà relative alle professioni sanitarie. La data del test di ammissione 2024 è già stata scelta: come da comunicazione del MIUR, si svolgerà il prossimo 5 settembre. Come si svolgerà, quali saranno le modalità, gli argomenti trattati e come sarà strutturata la prova, è stato definito dal relativo decreto, pubblicato il 1 agosto dal Ministero. Vediamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Come riportato sul sito del MIUR, lo scorso giugno sono state definite le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua inglese, Scienze della formazione primaria, Professioni sanitarie. Relativamente a queste ultime, i giorni dedicati saranno giovedì 5 settembre 2024 per i corsi in lingua italiana, e lunedì 9 settembre 2024 per quelli in lingua inglese. Sono fissati venerdì 27 settembre 2024, invece, i test di ammissione per i Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie.

Quali sono le professioni sanitarie

Le professioni sanitarie per l’accesso alle quali si svolgerà il test di ammissione il 5 settembre prossimo sono le seguenti:

Infermieristica

Ostetricia

Infermieristica pediatrica

Podologia

Fisioterapia

Logopedia

Ortottica e assistenza oftalmologica

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età

evolutiva

Tecnica della riabilitazione psichiatrica

Terapia occupazionale

Educazione professionale

Tecniche audiometriche

Tecniche di laboratorio biomedico

Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia

Tecniche di neurofisiopatologia

Tecniche di neurofisiopatologia Tecniche ortopediche

Tecniche audioprotesiche

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Igiene dentale

Dietistica

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Assistenza sanitaria

Come si legge nell’allegato A del decreto che disciplina i test di ammissione: “Per l’ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con speciale riguardo all’ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in matematica, chimica, fisica e biologia”.

Come è strutturato il test

Le domande del test – che vi svolgerà in forma cartacea – saranno 60, ma non saranno uguali per tutti gli atenei (sarà ogni singolo ateneo a scegliere i quesiti). Così come non saranno uguali le modalità e i tempi di pubblicazione della graduatoria. Sarà il Ministero a decidere anche i posti disponibili su base nazionale.

I 60 quesiti saranno a risposta multipla (includeranno 5 opzioni di risposta: solo una sarà quella corretta).

4 domande saranno relative a competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 saranno di ragionamento logico e problemi

23 di biologia

15 di chimica

13 di fisica e matematica

Per quanto riguarda le prime, verrà testata la capacità di comprendere testi scritti in lingua italiana di diversa natura e con scopi comunicativi diversi. Per quanto riguarda il ragionamento logico, verrà valutata la capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse. Più vasti e specificatamente descritti nell’allegato saranno i programmi di biologia, chimica, fisica e matematica.

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è pari a 100 minuti. Come saranno attribuiti i punteggi? Ad ogni risposta esatta 1 punto e 1/2. Meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata e 0 punti per ogni risposta non data.

Leggi anche: