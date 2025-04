Stefano Bollani in un live imperdibile all’Università della Calabria

L’Università della Calabria si prepara ad accogliere un evento musicale di straordinario livello artistico e culturale. Il 18 luglio 2025, il celebre pianista e compositore Stefano Bollani si esibirà con la sua nuova superband internazionale, portando un’esperienza musicale unica nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro Unical.

Questo concerto rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di avvicinarsi alla grande musica contemporanea, creando un ponte significativo tra formazione accademica e cultura musicale d’eccellenza. Un appuntamento che si inserisce perfettamente nella missione dell’ateneo di arricchire l’offerta formativa con esperienze culturali di alto profilo.

Dettagli dell’evento

L’attesissimo concerto di Stefano Bollani si terrà il 18 luglio 2025 alle ore 21:30 presso l’Anfiteatro dell’Università della Calabria, situato in piazza Vermicelli. Questo evento unico è frutto della collaborazione tra l’Unical e Show Net di Ruggero Pegna, inserendosi all’interno della prestigiosa 39ª edizione del festival Fatti di Musica.

Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’esecuzione di un repertorio originale creato appositamente per questa nuova formazione musicale. Un momento speciale della serata sarà la consegna a Stefano Bollani del Riccio d’Argento come “Miglior Live dell’Anno”, storico riconoscimento del festival realizzato dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, celebrando così l’eccellenza artistica di questo straordinario pianista e compositore.

Profilo di Stefano Bollani

Pianista, compositore e artista poliedrico, Bollani è una figura di spicco nel panorama musicale internazionale. Ha collaborato con leggende come Chick Corea, Pat Metheny ed Enrico Rava, spaziando dal jazz alla classica. Nel 2023 ha vinto il David di Donatello per le musiche del film “Il pataffio”.

Il quintetto d’eccezione

Sul palco dell’Anfiteatro Unical, Stefano Bollani sarà affiancato da quattro musicisti di calibro internazionale che formano una superband inedita e straordinaria. Jeff Ballard alla batteria porta con sé l’esperienza maturata con leggende come Ray Charles, Brad Mehldau e Chick Corea, affermandosi come uno dei batteristi jazz più versatili della scena contemporanea.

Al basso troviamo Larry Grenadier, considerato tra i migliori interpreti del jazz moderno, con collaborazioni prestigiose con Joe Henderson, Stan Getz e Paul Motian. La fisarmonica è affidata alle mani sapienti di Vincent Peirani, innovatore dello strumento la cui visione musicale abbraccia jazz, classica, rock e world music.

Completa questa formazione d’eccezione Mauro Refosco alle percussioni, sound designer di fama mondiale noto per aver collaborato con David Byrne, Red Hot Chili Peppers e Thom Yorke. Questa nuova formazione rappresenta un progetto inedito creato specificamente da Bollani per esplorare nuovi territori sonori attraverso l’incontro di cinque sensibilità musicali uniche.

Sconti per studenti e agevolazioni

L’Università della Calabria ha predisposto importanti agevolazioni economiche per rendere l’evento accessibile a tutta la comunità accademica. Gli studenti dell’Unical possono usufruire di uno sconto significativo del 25% sui posti in gradinata, un’opportunità ideale per vivere l’esperienza musicale a un prezzo ridotto.

Un’offerta ancora più vantaggiosa sarà disponibile dal 10 al 30 aprile: presso la biglietteria del Teatro Auditorium Unical, gli studenti potranno acquistare i biglietti con riduzioni che arrivano fino al 50%. Anche il personale dell’università potrà beneficiare di scontistiche dedicate, confermando l’impegno dell’Unical nel promuovere la cultura musicale e renderla accessibile a tutti i membri della sua comunità.

Informazioni logistiche e organizzative

Per raggiungere l’Anfiteatro Unical, sono disponibili navette gratuite dai parcheggi principali dell’università. L’apertura dei cancelli è prevista per le 20:00. Si consiglia di arrivare con anticipo per evitare code. Posti auto riservati per disabili presso l’ingresso principale.

Foto copertina Valentina Cenni, via Wikimedia Commons