Cose stupide di Alessandra Amoroso: testo e significato

Alessandra Amoroso torna sulla scena musicale con “Cose stupide”, il suo nuovo singolo pubblicato il 4 aprile 2025 e distribuito da Epic/Sony Music. Il brano esplora le complesse sfumature di una storia d’amore intensa, oscillando tra momenti di forte attrazione e profonda disillusione. La canzone, che si distingue per il suo ritmo coinvolgente, racconta di un rapporto sentimentale in cui la protagonista vive emozioni contrastanti, dal desiderio alla consapevolezza di una relazione che fatica a trovare equilibrio.

Il videoclip ufficiale vede la partecipazione speciale dell’attrice Matilde Gioli, che interpreta la protagonista attraverso una performance espressiva e simbolica. La collaborazione tra le due artiste non è nuova, avendo già condiviso il palco durante il Festival di Sanremo 2021 per un’esibizione dedicata ai lavoratori dello spettacolo.

Questo nuovo singolo rappresenta un ulteriore capitolo nella carriera della cantante salentina, che continua a esplorare con sincerità le diverse sfaccettature dei sentimenti umani, confermandosi una voce autentica nel panorama musicale italiano.

Il testo di “Cose stupide” di Alessandra Amoroso

Ecco il testo ufficiale del nuovo singolo di Alessandra Amoroso:

Sognavo per noi

Una vita come tanti

Uscire fuori con il freddo

Che dà un tocco di mistero alla tua malinconia

Io non ti appartenevo

Ero solo un’altra donna nel tuo letto

A pensarci mi bastava, ma che scema

Dai, prendi il tuo cappotto nero che alla fine mi sta meglio

Oh Oh oh Oh

Ti direi che con te invecchierei ma la notte è giovane

Non perdiamoci in chiacchiere, per carità

Io con te non ci voglio parlare di cose stupide, così stupide

E lo so che soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Non te lo posso dire, per carità

che ogni volta finiamo a parlare di cose stupide, così stupide.

È strano rincontrarsi dopo tanto sotto un fulmine

Mi chiedi come stai ma non saprei riassumere in un attimo

magari evito, “non fare la drammatica”, diresti tu

Che tanto non ti appartenevo

Ero solo un’altra donna nel tuo letto

Ti prego non mi dire “Non è vero”

No, non siamo mai stati male, non siamo mai stati meglio, tu lo sai

Oh Oh oh Oh

Ti direi che con te invecchierei ma la notte è giovane

Non perdiamoci in chiacchiere, per carità

Io con te non ci voglio parlare di cose stupide, così stupide

E lo so che soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Non te lo posso dire, per carità

che ogni volta finiamo a parlare di cose stupide, così stupide.

soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Ma poi starò meglio

soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Ma che importa o no se un giorno

soffrirò, d’amore soffrirò, come un cane soffrirò

Non te lo posso dire, per carità

che ogni volta finiamo a parlare di cose stupide, così stupide.

Significato di “Cose stupide” di Alessandra Amoroso

“Cose stupide” esplora le complesse dinamiche di una relazione sentimentale caratterizzata da intense oscillazioni emotive. Il brano, scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria, e prodotto da CELO, si distingue per un ritmo coinvolgente e leggero, un “midtempo” che accompagna perfettamente la narrazione emotiva.

La canzone descrive un amore tormentato dove desiderio e disillusione si alternano continuamente, creando un equilibrio precario tra attrazione e consapevolezza. Attraverso versi evocativi, Amoroso invita ad abbracciare ogni sfumatura del sentimento, anche quando questo comporta sofferenza. L’artista affronta il tema con la sua caratteristica sincerità, dando voce alle contraddizioni tipiche di un rapporto che fatica a trovare stabilità.

La narrazione si sviluppa attraverso immagini e simboli evocativi che hanno ispirato anche l’art direction di Corrado Grilli per la copertina del singolo. Questa scelta stilistica crea un ponte tra dimensione visiva e musicale, amplificando l’impatto emotivo del messaggio e rafforzando il concetto che anche gli errori e il dolore rappresentano tappe fondamentali nell’evoluzione personale e relazionale.

Il videoclip ufficiale con Matilde Gioli

Il videoclip ufficiale di “Cose stupide” vede alla regia Marco Braia e porta sullo schermo una narrativa visiva potente e simbolica. Protagonista assoluta della clip è l’attrice Matilde Gioli, che interpreta una donna coinvolta in una performance fisica intensa e liberatoria. La sua danza, apparentemente goffa ma profondamente espressiva, rappresenta il viaggio emotivo descritto nel brano.

Durante la sua performance, la Gioli frantuma diversi oggetti, creando un’efficace metafora visiva della fragilità delle relazioni umane e dell’inevitabile rottura che talvolta sopraggiunge. Ogni oggetto infranto sembra simboleggiare le “cose stupide” menzionate nel titolo – quelle conversazioni, quei momenti, quei legami che si spezzano nonostante l’intensità dell’amore.

La collaborazione tra Alessandra Amoroso e Matilde Gioli non è nuova nel panorama artistico italiano. Le due avevano già condiviso il palco durante il Festival di Sanremo 2021, quando proposero insieme un’esibizione dedicata ai lavoratori del mondo dello spettacolo, duramente colpiti dalla pandemia. Questa nuova collaborazione rafforza la loro sintonia artistica e la stima reciproca.

Il videoclip è disponibile per la visione sul canale YouTube ufficiale della cantante salentina, dove i fan possono apprezzare l’interpretazione visiva di questo nuovo singolo.

Il tour estivo 2025 di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso tornerà presto sul palco con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, prodotto e organizzato da Friends and Partners. L’atteso tour estivo inizierà ufficialmente l’11 giugno presso le suggestive Terme di Caracalla a Roma, dopo una data zero fissata per il 7 giugno a Termoli.

La cantante salentina attraverserà l’Italia esibendosi in location spettacolari: il 26 giugno sarà in Piazza Ariostea a Ferrara, seguita da Marostica il 3 luglio e Trento il 5 luglio. Il tour proseguirà al Teatro Antico di Taormina il 12 luglio, a Piazza Alfieri di Asti il 18 luglio, Villa Erba a Cernobbio il 20 luglio e Villa Manin a Codroipo il 23 luglio. Altre tappe includono Marsciano il 26 luglio, Villa Bertelli a Forte dei Marmi il 2 agosto, Parco Villa Delle Rose a Lanciano il 5 agosto, per concludersi alle Cave Del Duca a Lecce il 7 agosto.

Alcune date hanno subito cancellazioni in seguito all’annuncio della gravidanza dell’artista: non si terranno i concerti del 18 agosto a Roccella Ionica, del 6 settembre a Macerata e del 24 settembre a Napoli in Piazza del Plebiscito. I fan sperano in un recupero delle date dopo la nascita della bambina.