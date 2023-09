Creavano foto hard della docente tramite intelligenza artificiale: 9 studenti di Latina nei guai

Gli scandali all’interno delle scuola sono all’ordine del giorno. Infatti, si sente quotidianamente parlare di bullismo, violenze e drammi nelle scuole. Tuttavia, di recente in una scuola media di Latina 9 studenti sono finiti nei guai poiché, attraverso un software di intelligenza artificiale, hanno postato sui social foto hard della docente e di 5 loro compagne di classe. Una volta trasformate le immagini, attraverso questo software, sono state diffuse e postate su tutti i social media creando indignazione e vergogna tra gli alunni e i docenti della scuola.

La situazione, poi, è degenerata nel momento in cui le foto della professoressa sono state scoperte su siti web pornografici. Tale situazione ha accentuato la gravità del gesto da parte degli alunni responsabili di aver creato tali immagini e le possibili ripercussioni che potrebbero avere per aver utilizzato tali sistemi creando determinate immagini.

Al momento, la Procura di Latina sta indagando sull’accaduta e se da un lato è di vitale importanza proteggere l’identità dei minori, dall’altro è fondamentale sottolineare quanto sia grave ciò che gli alunni hanno commesso nei confronti delle compagne e della docente.

Monica Sansoni, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha dichiarato al Messaggero: “Spesso episodi come questi vengono visti come semplici scherzi o goliardate. Ma le ripercussioni possono essere devastanti. È essenziale riconoscere e affrontare la gravità di tali azioni, sia per le vittime che per gli autori”.

La facilità con la quale trovare tale software è sorprendente poiché attraverso Telegram è facilmente reperibile. Infatti, bisognerebbe istruire i giovani alla sicurezza digitale per prevenire tali episodi finalizzati alla diffusione di immagini pornografiche sul web all’insaputa dei diretti interessati.

Riservare delle ore scolastiche finalizzare alla sicurezza digitale potrebbe essere un’idea per evitare che si verifichino tali episodi spiacevoli coinvolgendo docenti e compagni di classe causando loro dei traumi ed episodi di bullismo che si porteranno dentro per il resto della propria vita.