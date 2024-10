Cristoforo Colombo: biografia e scoperta dell'America

Il Columbus Day è una ricorrenza negli Stati Uniti che celebra l’arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, avvenuto il 12 ottobre 1492. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo viaggio!

Cristoforo Colombo: biografia

Cristoforo Colombo nacque a Genova nel 1451, figlio di Domenico Colombo, un tessitore di lana e di Susanna Fontanarossa, fu esperto navigatore e scopritore del mondo. In un primo tempo seguì le orme del padre, per poi dedicarsi alla sua vera passione: la navigazione. Colombo fu impiegato presso numerose compagnie commerciali, interessandosi soprattutto ai confini del mondo conosciuto, navigò su molte navi, percorrendo l’emisfero dall’Africa al nord Europa. Per un breve periodo visse col fratello Bartolomeo, cartografo, grazie al quale apprese la lettura e il disegno delle carte e studiò molti geografi, scoprendo e convincendosi della teoria che il mondo è tondo e non piatto, com’era consuetudine credere a quei tempi, sviluppando il suo progetto di raggiungere le Indie.

Cristoforo Colombo: riassunto della prima spedizione

Per realizzare i suoi progetti di esplorazione del mondo, però, Colombo aveva bisogno di fondi cospicui, quindi si rivolse ai sovrani di diverse nazioni, per anni senza successo, finché nel 1492 i sovrani di Spagna, Ferdinando e Isabella, accordarono il consenso, fornendo a Colombo il necessario per partire, le famose tre caravelle: La Nina, La Pinta e La Santa Maria, più tutto l’equipaggio spagnolo. Il 3 agosto 1492, Colombo salpò da Palos in Spagna e dopo una sosta alle Canarie, giunse a Guanahani, chiamandola San Salvador e impossessandosene in nome dei sovrani di Spagna: era il 12 ottobre 1492, data ufficiale della scoperta delle Americhe. Colombo era convinto di essere sull’arcipelago Giapponese. In seguito scoprì l’isola di Spagna e la moderna Haiti, a cui diede il nome di Hispaniola.

Cristoforo Colombo: seconda spedizione

Tornato vincente dalla prima spedizione, Colombo fu accolto con onori e ricchezze dai sovrani di Spagna, che organizzarono subito una seconda spedizione. Durante la seconda spedizione, ordinata non solo per scoprire nuove terre, ma anche per diffondere il Cristianesimo, coltivare nuove terre, portare in Spagna le ricchezze e affermare la sovranità spagnola, Colombo scoprì: Santiago (attuale Jamaica) e la costa meridionale di Cuba.

Cristoforo Colombo: terza e quarta spedizione

Colombo chiese la possibilità di nuovi finanziamenti per altre spedizioni e riuscendole ad ottenere, scoprì Trinidad vicino alle coste del Venezuela. Intanto i sovrani inviarono un emissario Francisco De Bobadilla, perchè ritenevano che Colombo non fosse in grado di gestire i suoi uomini, ma molto più probabilmente fu inviato, perché Colombo difendeva gli indigeni dai soprusi spagnoli. L’emissario lo fece arrestare e rispedire in Spagna, ma due anni dopo riuscì ad intraprendere una nuova spedizione, stroncata però da un uragano che distrusse 4 navi e decimò l’equipaggio. Morì il 20 maggio 1506 a Valladolid, senza essersi conto di aver scoperto l’America.

Concetti Chiave della Spedizione di Colombo

Esplorazione e Navigazione: Colombo fu un navigatore genovese che propose di raggiungere le Indie navigando verso ovest attraverso l’Oceano Atlantico. Sebbene fosse convinto di aver trovato una nuova rotta per l’Asia, scoprì invece un continente sconosciuto agli europei. Errore di calcolo: Colombo sottovalutò la distanza tra l’Europa e l’Asia, e non era a conoscenza dell’esistenza delle Americhe. La sua convinzione di aver raggiunto le Indie orientali fu un errore che persisteva fino alla sua morte. Finanziamento della spedizione: La spedizione di Colombo fu finanziata dai monarchi spagnoli, Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, dopo vari tentativi falliti di ottenere finanziamenti altrove, inclusi Portogallo e Inghilterra. Colonialismo: La scoperta di Colombo diede il via all’Era delle esplorazioni e alla colonizzazione europea delle Americhe. Gli imperi spagnolo e portoghese iniziarono a espandere le loro influenze nelle nuove terre, seguiti da altre potenze europee come Francia e Inghilterra.

