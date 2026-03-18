Crollo dell'atrio in una scuola del vibonese durante l'allerta meteo: evacuazione e chiusura

Nella provincia di Vibo Valentia, mentre l’ondata di maltempo investiva la Calabria, si è verificato il crollo dell’atrio di una scuola. L’episodio è avvenuto durante le ore di lezione, in un contesto in cui gli istituti erano rimasti aperti nonostante l’allerta meteo attiva sulla regione e sulla vicina Sicilia.

Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti tra gli studenti presenti nell’edificio. Il sindaco del comune, interpellato dal Corriere della Calabria, ha confermato che la scuola è stata immediatamente evacuata e che resterà chiusa fino a nuove disposizioni.

Le cause del cedimento sono state ricondotte alle intense precipitazioni e alle condizioni atmosferiche avverse che hanno interessato il territorio nelle ore precedenti.

Le decisioni del Comune: chiusura del plesso e rientro assistito

Il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente che dispone la chiusura del plesso scolastico fino a nuove disposizioni, dopo il cedimento parziale dell’atrio dovuto alle condizioni meteorologiche avverse.

È stato programmato un sopralluogo da effettuare in collaborazione con il dirigente scolastico, tecnici e ingegneri per verificare la stabilità complessiva della struttura e valutare l’entità dei danni.

L’amministrazione comunale interverrà attraverso procedure d’urgenza per ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi e garantire che gli studenti possano studiare in condizioni di completa sicurezza. Nell’attesa del completamento dei lavori, è stata prevista la possibilità di individuare una collocazione temporanea alternativa dove gli alunni potranno proseguire regolarmente le attività didattiche.

Per gestire il rientro a casa degli studenti nella giornata del crollo, il Comune ha messo a disposizione uno scuolabus comunale, assicurando un trasporto sicuro e assistito per tutti i bambini presenti nell’istituto.

Le condizioni meteo e l’allerta della Protezione civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha previsto per il 17 marzo precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, concentrate soprattutto sulle aree ioniche e meridionali della Calabria.

I fenomeni si sono progressivamente estesi verso la Basilicata e successivamente hanno raggiunto la Sicilia orientale, configurando uno scenario di allerta interregionale.

I rovesci di pioggia sono stati accompagnati da vento forte, locali grandinate e intensa attività elettrica. In alcune zone si sono registrati anche venti di burrasca provenienti dai quadranti orientali, con possibili criticità nelle aree costiere e nei territori più esposti agli agenti atmosferici.

Le autorità hanno invitato i cittadini alla massima prudenza e a seguire costantemente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali, sottolineando il carattere dinamico dell’ondata di maltempo e la necessità di adottare comportamenti responsabili per ridurre i rischi legati agli spostamenti e alle attività all’aperto.

I disagi sul territorio: trasporti, fiumi e aree a rischio

Il maltempo ha lasciato segni visibili in diverse località della Calabria. Il vento ha provocato danni a strutture e infrastrutture, richiedendo interventi immediati da parte delle autorità locali.

Le amministrazioni hanno intensificato il monitoraggio dei corsi d’acqua e delle aree considerate più vulnerabili, con particolare attenzione ai livelli dei fiumi in zone già colpite in passato da fenomeni di esondazione.

Sul fronte dei trasporti, i disagi si sono estesi anche alla Sicilia: all’aeroporto di Catania alcuni voli sono stati cancellati o dirottati verso altri scali a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità locali continuano a valutare l’evoluzione del quadro meteorologico per decidere eventuali ulteriori interventi di protezione e messa in sicurezza del territorio.

Le scuole e le indicazioni per studenti e famiglie

Di fronte all’intensificarsi del maltempo, numerosi sindaci di comuni calabresi e siciliani hanno emesso ordinanze di chiusura degli istituti scolastici. La misura ha carattere strettamente precauzionale ed è stata adottata per ridurre i rischi legati agli spostamenti di studenti e personale durante l’allerta meteo.

La Protezione Civile invita studenti e famiglie a consultare con regolarità i siti istituzionali dei propri comuni e a seguire gli avvisi ufficiali per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione.

Secondo quanto riportato da Ansa, i bollettini diffusi nelle ultime ore avvertono: “Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”. È fondamentale mantenere un comportamento prudente e informato, verificando sempre le comunicazioni ufficiali prima di recarsi a scuola.