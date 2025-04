Cuoricini dei Coma_Cose: testo e significato della canzone

I Coma_Cose sul palco dell’Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 hanno presentato il brano “Cuoricini”. Per Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte California e Fausto Lama, si è trattata della terza partecipazione alla kermesse sanremese dopo il debutto nel 2021 con “Fiamme negli occhi”, che ha conquistato il doppio disco di platino, e il ritorno nel 2023 con “L’Addio”, anch’esso certificato doppio disco di platino.

Con “Cuoricini”, i Coma_Cose propongono una riflessione ironica e al contempo malinconica sulla superficialità dei rapporti umani nell’era digitale, dove i sentimenti autentici rischiano di essere ridotti a semplici interazioni virtuali e like sui social network.

Il brano è stato scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con la musica composta da Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e Fausto Zanardelli. Ecco il testo completo della canzone:

Oggi mi sento una pozzanghera

Se l’ansia mi afferra

Con lo sguardo verso il cielo

Ma il morale per terra

Se mi trascuri impazzisco

Come maionese

Ci sto male, male male male

Vorrei svagarmi ma oggi una canzone

Dura come un temporale

Anche se è molto popolare

E mi hai buttato via

In un sabato qualunque

Mentre andavi in cerca

Di uno slancio di modernità

Ma tu volevi solo

cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Un divano e due telefoni

È la tomba dell’amore

Ce l’ha detto anche un dottore

Porta un chilo di gelato

E poi nel dubbio porta un fiore

E almeno un kiss, please

E se oggi ho le pupille

Più grandi del cuore non mi giudicare

Male male male

Che dovrei dire io che ti parlavo

E tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare

Tu mettevi solo

Cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Ma fortunatamente

Un sabato qualunque

Mi hai portato via da tutta quanta

La modernità

Ma dove scappi senza

Cuoricini, cuoricini

Per l’autostima

Cuoricini, cuoricini

Che medicina

Cuoricini, cuoricini

Ma che tolgono il gusto

Di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Cuoricini, cuoricini

Cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo