A Little More di Ed Sheeran: testo e significato

Ed Sheeran torna a far parlare di sé con “A Little More”, nuovo singolo estratto dall’album “Play” che vedrà la luce il 12 settembre 2025. Il brano, pubblicato il 7 agosto, segna un’ulteriore tappa del percorso musicale dell’artista britannico dopo i precedenti singoli “Azizam”, “Old phone” e “Sapphire”, consolidando le aspettative verso il nuovo progetto discografico.

La particolarità di questa uscita risiede anche nella scelta registica per il videoclip ufficiale, che vede protagonista al fianco di Sheeran l’attore Rupert Grint, celebre volto di Ron Weasley nella saga di “Harry Potter”. Questa collaborazione rappresenta una significativa reunion artistica, considerando che quattordici anni prima Grint aveva già recitato nel video di “Lego House” interpretando uno stalker ossessionato dal cantautore. La decisione di richiamare la star di Hollywood crea un interessante collegamento tra passato e presente nella narrazione visiva dell’artista.

A Little More di Ed Sheeran: testo completo

You think

I was born to ruin your life

But you did

Most of that before I arrived

Some things are broken when you open the box

So stop this, you’ve gone too far, enough is enough

I wish I didn’t care this much but I do

No one knows the half of it what you put me through

And I, I sometimes wonder do you live with regret

Wish I could say I wish you the best

Cause I used to love you

Now every day I hate you just a little more

Life got better when I lost you

But every day I hate you just a little more and more and more

Blame it on your history and say it’s not your fault

I can’t call you crazy cause you could be diagnosed

Oh I used to love you

But every day I hate you just a little more and more and more

I wish you would look in the mirror cause if you did

You’d see the problem is you, cause you’re a prick

I know that I’m your scapegoat whenever the rain falls

Whenever you slip or when you’re in a dip

I was there to lean on when I was kid

But now that I’m an adult I see it for what it is

I have to lock the door now fuck building a bridge

Take all your apologies and put them in the bin

And for your Dad’s sake, please move out your Dad’s place

Stop bringing drama there with your mates

Your sister’s got enough to manage on her plate

To worry ‘bout you controlling your rage

And one day we’ll all be dead

But between now and then

I never want to see you again

I used to love you

Now every day I hate you just a little more

Life got better when I lost you

But every day I hate you just a little more and more and more

Blame it on your history and say it’s not your fault

I can’t call you crazy cause you could be diagnosed

Oh I used to love you

But every day I hate you just a little more and more and more

I wish I didn’t care this much but I do

No one knows the half of it what you put me through

And I, I sometimes wonder do you live with regret

Wish I could say I wish you the best

But I don’t

I used to love you

Now every day I hate you just a little more

Life got better when I lost you

But every day I hate you just a little more and more and more

Blame it on your history and say it’s not your fault

I can’t call you crazy cause you could be diagnosed

Oh I used to love you

But every day I hate you just a little more and more and more

A Little More di Ed Sheeran: traduzione del testo

Pensi

Che io sia nato per rovinarti la vita

Ma l’hai già fatto tu

La maggior parte prima del mio arrivo

Alcune cose sono già rotte quando apri la scatola

Quindi basta, sei andato troppo oltre, è abbastanza

Vorrei non mi importasse così tanto, ma è così

Nessuno sa neanche la metà di quello che mi hai fatto passare

E io, a volte, mi chiedo se vivi nel rimpianto

Vorrei poterti dire che ti auguro il meglio

Perché ti amavo

Ora ogni giorno ti odio solo un po’ di più

La vita è migliorata da quando ti ho perso

Ma ogni giorno ti odio solo un po’ di più, di più, di più

Dai la colpa alla tua storia e dì che non è colpa tua

Non posso darti della pazza perché potresti esserlo davvero

Oh, io ti amavo

Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, di più, di più

Vorrei che ti guardassi allo specchio perché se lo facessi

Vedresti che il problema sei tu, perché sei uno stron*a

So che io sono il tuo capro espiatorio ogni volta che piove

Ogni volta che scivoli, o quando sei in difficoltà

Io ero lì per appoggiarmi a te quando ero bambino

Ma ora che sono adulto ti vedo per quello che sei

Devo chiudere la porta ora, fancu*o costruire un ponte

Prendi tutte le tue scuse e mettile nel cestino

E per il bene di tuo padre, per favore, vai via da casa sua

Smettila di creare drammi lì con i tuoi amici

Tua sorella ha già abbastanza cose da fare

Per preoccuparsi che tu riesca a controllare la tua rabbia

E un giorno saremo tutti morti

Ma da qui a quel momento

Io non voglio vederti mai più

Io ti amavo

Ora ogni giorno ti odio solo un po’ di più

La vita è migliorata da quando ti ho perso

Ma ogni giorno ti odio solo un po’ di più, di più, di più

Dai la colpa alla tua storia e dì che non è colpa tua

Non posso darti della pazza perché potresti esserlo davvero

Oh, io ti amavo

Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, di più, di più

Vorrei non mi importasse così tanto, ma è così

Nessuno sa neanche la metà di quello che mi hai fatto passare

E io, a volte, mi chiedo se vivi nel rimpianto

Vorrei poterti dire che ti auguro il meglio

Ma non lo faccio

Io ti amavo

Ora ogni giorno ti odio solo un po’ di più

La vita è migliorata da quando ti ho perso

Ma ogni giorno ti odio solo un po’ di più, di più, di più

Dai la colpa alla tua storia e dì che non è colpa tua

Non posso darti della pazza perché potresti esserlo davvero

Oh, io ti amavo

Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, di più, di più

Il significato interiore della canzone

In “A Little More”, Ed Sheeran esplora le ferite emotive lasciate da una relazione tossica, immergendosi nel tumulto psicologico di chi cerca di elaborare un legame distruttivo. Il cantautore si cala nei panni di una persona che, finalmente libera da una dinamica dannosa, tenta di fare chiarezza sulle responsabilità reciproche.

Il brano analizza con cruda sincerità il meccanismo di colpevolizzazione: l’ex partner lo accusa di averle rovinato la vita, mentre lui ribatte che i problemi esistevano già prima del loro incontro. Emerge potente il tema del capro espiatorio, con l’artista che denuncia come sia diventato il bersaglio su cui riversare ogni frustrazione e fallimento personale.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui Sheeran invita l’altra persona a guardarsi allo specchio, suggerendo che la vera fonte dei problemi risieda in un’incapacità di autoanalisi e responsabilità individuale. La canzone diventa così una riflessione universale sul processo di guarigione che passa attraverso il riconoscimento delle dinamiche malsane nelle relazioni.

L’analisi testuale del brano

Il testo di “A Little More” si apre con un’accusa diretta che rivela immediatamente la natura conflittuale della relazione: “You think I was born to ruin your life / But you did most of that before I arrived”. Queste prime righe stabiliscono il tono di autodifesa che pervade l’intero brano, dove il protagonista rifiuta di assumere la colpa per i problemi preesistenti dell’altra persona.

Particolarmente incisivo è il passaggio in cui Sheeran scrive: “I wish that you would look in the mirror ‘cause, if you did / You’d see the problem is you”, una frase che rappresenta il momento di massima chiarezza e distacco emotivo dalla relazione tossica. Questa consapevolezza segna un punto di svolta nella narrazione.

Il ritornello cristallizza la trasformazione emotiva attraverso la ripetizione della frase “I used to love you / Now every day I hate you just a little more”, illustrando come i sentimenti positivi si siano gradualmente trasformati in risentimento. L’aggiunta ripetitiva di “more and more and more” enfatizza la natura progressiva e inarrestabile di questo cambiamento.

Sheeran utilizza anche metafore potenti come “I have to lock the door now, fuck building a bridge” per simboleggiare la necessità di chiudere definitivamente il rapporto anziché tentare una riconciliazione. Il brano si configura così come un percorso di crescita personale, dove il riconoscimento della tossicità rappresenta il primo passo verso la guarigione emotiva.

“A Little More” si sviluppa attraverso una progressione emotiva ben definita, dove Ed Sheeran esprime il suo percorso dal passato amore al crescente risentimento. Il brano si apre con versi che stabiliscono immediatamente il tono accusatorio: “You think I was born to ruin your life / But you did most of that before I arrived”.

La struttura della canzone alterna momenti di riflessione personale a potenti dichiarazioni dirette, culminando nel ritornello ripetuto che enfatizza il tema centrale dell’odio crescente (“I used to love you / Now every day I hate you just a little more”).

Nella parte centrale, Sheeran intensifica il confronto con frasi particolarmente incisive che evidenziano la maturazione personale (“I was there to lean on when I was a kid / But, now that I’m an adult, I see it for what it is”).

Il testo completo è disponibile sui canali ufficiali dell’artista e sulle piattaforme di streaming autorizzate. La canzone rappresenta un esempio significativo di come Sheeran utilizzi la sua scrittura per elaborare esperienze personali difficili, trasformandole in brani che risuonano con chiunque abbia vissuto relazioni tossiche.

L’artista costruisce sapientemente un crescendo emotivo che culmina nella ripetizione finale del ritornello, dove la frase “a little more and more and more” sottolinea efficacemente il concetto di distacco progressivo e liberazione da un legame dannoso.

Fonte immagine: Soundsblog