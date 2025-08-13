A Little More di Ed Sheeran: testo e significato

Ed Sheeran torna a far parlare di sé con “A Little More”, nuovo singolo estratto dall’album “Play” che vedrà la luce il 12 settembre 2025. Il brano, pubblicato il 7 agosto, segna un’ulteriore tappa del percorso musicale dell’artista britannico dopo i precedenti singoli “Azizam”, “Old phone” e “Sapphire”, consolidando le aspettative verso il nuovo progetto discografico.
La particolarità di questa uscita risiede anche nella scelta registica per il videoclip ufficiale, che vede protagonista al fianco di Sheeran l’attore Rupert Grint, celebre volto di Ron Weasley nella saga di “Harry Potter”. Questa collaborazione rappresenta una significativa reunion artistica, considerando che quattordici anni prima Grint aveva già recitato nel video di “Lego House” interpretando uno stalker ossessionato dal cantautore. La decisione di richiamare la star di Hollywood crea un interessante collegamento tra passato e presente nella narrazione visiva dell’artista.
A Little More di Ed Sheeran: testo completo
You think
I was born to ruin your life
But you did
Most of that before I arrived
Some things are broken when you open the box
So stop this, you’ve gone too far, enough is enough
I wish I didn’t care this much but I do
No one knows the half of it what you put me through
And I, I sometimes wonder do you live with regret
Wish I could say I wish you the best
Cause I used to love you
Now every day I hate you just a little more
Life got better when I lost you
But every day I hate you just a little more and more and more
Blame it on your history and say it’s not your fault
I can’t call you crazy cause you could be diagnosed
Oh I used to love you
But every day I hate you just a little more and more and more
I wish you would look in the mirror cause if you did
You’d see the problem is you, cause you’re a prick
I know that I’m your scapegoat whenever the rain falls
Whenever you slip or when you’re in a dip
I was there to lean on when I was kid
But now that I’m an adult I see it for what it is
I have to lock the door now fuck building a bridge
Take all your apologies and put them in the bin
And for your Dad’s sake, please move out your Dad’s place
Stop bringing drama there with your mates
Your sister’s got enough to manage on her plate
To worry ‘bout you controlling your rage
And one day we’ll all be dead
But between now and then
I never want to see you again
I used to love you
Now every day I hate you just a little more
Life got better when I lost you
But every day I hate you just a little more and more and more
Blame it on your history and say it’s not your fault
I can’t call you crazy cause you could be diagnosed
Oh I used to love you
But every day I hate you just a little more and more and more
I wish I didn’t care this much but I do
No one knows the half of it what you put me through
And I, I sometimes wonder do you live with regret
Wish I could say I wish you the best
But I don’t
I used to love you
Now every day I hate you just a little more
Life got better when I lost you
But every day I hate you just a little more and more and more
Blame it on your history and say it’s not your fault
I can’t call you crazy cause you could be diagnosed
Oh I used to love you
But every day I hate you just a little more and more and more
A Little More di Ed Sheeran: traduzione del testo
Pensi
Che io sia nato per rovinarti la vita
Ma l’hai già fatto tu
La maggior parte prima del mio arrivo
Alcune cose sono già rotte quando apri la scatola
Quindi basta, sei andato troppo oltre, è abbastanza
Vorrei non mi importasse così tanto, ma è così
Nessuno sa neanche la metà di quello che mi hai fatto passare
E io, a volte, mi chiedo se vivi nel rimpianto
Vorrei poterti dire che ti auguro il meglio
Perché ti amavo
Ora ogni giorno ti odio solo un po’ di più
La vita è migliorata da quando ti ho perso
Ma ogni giorno ti odio solo un po’ di più, di più, di più
Dai la colpa alla tua storia e dì che non è colpa tua
Non posso darti della pazza perché potresti esserlo davvero
Oh, io ti amavo
Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, di più, di più
Vorrei che ti guardassi allo specchio perché se lo facessi
Vedresti che il problema sei tu, perché sei uno stron*a
So che io sono il tuo capro espiatorio ogni volta che piove
Ogni volta che scivoli, o quando sei in difficoltà
Io ero lì per appoggiarmi a te quando ero bambino
Ma ora che sono adulto ti vedo per quello che sei
Devo chiudere la porta ora, fancu*o costruire un ponte
Prendi tutte le tue scuse e mettile nel cestino
E per il bene di tuo padre, per favore, vai via da casa sua
Smettila di creare drammi lì con i tuoi amici
Tua sorella ha già abbastanza cose da fare
Per preoccuparsi che tu riesca a controllare la tua rabbia
E un giorno saremo tutti morti
Ma da qui a quel momento
Io non voglio vederti mai più
Io ti amavo
Ora ogni giorno ti odio solo un po’ di più
La vita è migliorata da quando ti ho perso
Ma ogni giorno ti odio solo un po’ di più, di più, di più
Dai la colpa alla tua storia e dì che non è colpa tua
Non posso darti della pazza perché potresti esserlo davvero
Oh, io ti amavo
Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, di più, di più
Vorrei non mi importasse così tanto, ma è così
Nessuno sa neanche la metà di quello che mi hai fatto passare
E io, a volte, mi chiedo se vivi nel rimpianto
Vorrei poterti dire che ti auguro il meglio
Ma non lo faccio
Io ti amavo
Ora ogni giorno ti odio solo un po’ di più
La vita è migliorata da quando ti ho perso
Ma ogni giorno ti odio solo un po’ di più, di più, di più
Dai la colpa alla tua storia e dì che non è colpa tua
Non posso darti della pazza perché potresti esserlo davvero
Oh, io ti amavo
Ma ogni giorno ti odio un po’ di più, di più, di più
Il significato interiore della canzone
In “A Little More”, Ed Sheeran esplora le ferite emotive lasciate da una relazione tossica, immergendosi nel tumulto psicologico di chi cerca di elaborare un legame distruttivo. Il cantautore si cala nei panni di una persona che, finalmente libera da una dinamica dannosa, tenta di fare chiarezza sulle responsabilità reciproche.
Il brano analizza con cruda sincerità il meccanismo di colpevolizzazione: l’ex partner lo accusa di averle rovinato la vita, mentre lui ribatte che i problemi esistevano già prima del loro incontro. Emerge potente il tema del capro espiatorio, con l’artista che denuncia come sia diventato il bersaglio su cui riversare ogni frustrazione e fallimento personale.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui Sheeran invita l’altra persona a guardarsi allo specchio, suggerendo che la vera fonte dei problemi risieda in un’incapacità di autoanalisi e responsabilità individuale. La canzone diventa così una riflessione universale sul processo di guarigione che passa attraverso il riconoscimento delle dinamiche malsane nelle relazioni.
L’analisi testuale del brano
Il testo di “A Little More” si apre con un’accusa diretta che rivela immediatamente la natura conflittuale della relazione: “You think I was born to ruin your life / But you did most of that before I arrived”. Queste prime righe stabiliscono il tono di autodifesa che pervade l’intero brano, dove il protagonista rifiuta di assumere la colpa per i problemi preesistenti dell’altra persona.
Particolarmente incisivo è il passaggio in cui Sheeran scrive: “I wish that you would look in the mirror ‘cause, if you did / You’d see the problem is you”, una frase che rappresenta il momento di massima chiarezza e distacco emotivo dalla relazione tossica. Questa consapevolezza segna un punto di svolta nella narrazione.
Il ritornello cristallizza la trasformazione emotiva attraverso la ripetizione della frase “I used to love you / Now every day I hate you just a little more”, illustrando come i sentimenti positivi si siano gradualmente trasformati in risentimento. L’aggiunta ripetitiva di “more and more and more” enfatizza la natura progressiva e inarrestabile di questo cambiamento.
Sheeran utilizza anche metafore potenti come “I have to lock the door now, fuck building a bridge” per simboleggiare la necessità di chiudere definitivamente il rapporto anziché tentare una riconciliazione. Il brano si configura così come un percorso di crescita personale, dove il riconoscimento della tossicità rappresenta il primo passo verso la guarigione emotiva.
“A Little More” si sviluppa attraverso una progressione emotiva ben definita, dove Ed Sheeran esprime il suo percorso dal passato amore al crescente risentimento. Il brano si apre con versi che stabiliscono immediatamente il tono accusatorio: “You think I was born to ruin your life / But you did most of that before I arrived”.
La struttura della canzone alterna momenti di riflessione personale a potenti dichiarazioni dirette, culminando nel ritornello ripetuto che enfatizza il tema centrale dell’odio crescente (“I used to love you / Now every day I hate you just a little more”).
Nella parte centrale, Sheeran intensifica il confronto con frasi particolarmente incisive che evidenziano la maturazione personale (“I was there to lean on when I was a kid / But, now that I’m an adult, I see it for what it is”).
Il testo completo è disponibile sui canali ufficiali dell’artista e sulle piattaforme di streaming autorizzate. La canzone rappresenta un esempio significativo di come Sheeran utilizzi la sua scrittura per elaborare esperienze personali difficili, trasformandole in brani che risuonano con chiunque abbia vissuto relazioni tossiche.
L’artista costruisce sapientemente un crescendo emotivo che culmina nella ripetizione finale del ritornello, dove la frase “a little more and more and more” sottolinea efficacemente il concetto di distacco progressivo e liberazione da un legame dannoso.
