Decreto scuola convertito in legge: riforma maturità e 3 milioni per il sud

D.L. 9 settembre 2025, n.127 trasformato in legge 164 del 30 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2025. Approvato Senato 15 ottobre 2025; Camera senza modifiche. Ambito: misure urgenti per riforma esame e avvio anno scolastico 2025/2026.

La riforma dell’esame di maturità (articolo 1)

La denominazione e finalità

La legge adotta ufficialmente l’«esame di maturità», sostituendo ogni precedente formula normativa dall’entrata in vigore ora. Si considerano partecipazione a formazione scuola-lavoro, competenze digitali e il percorso personale dello studente.

Il Ministero individua entro gennaio le discipline della seconda prova e terza; il colloquio verte su quattro discipline. Per superare serve svolgere prove scritte e colloquio; è prevista l’integrazione fino a tre punti se il punteggio risulta almeno novanta.

Il funzionamento delle commissioni e del colloquio

Le commissioni sono costituite una ogni due classi, con presidenza affidata a un presidente esterno, due membri esterni e per ciascuna classe due membri interni. Le aree disciplinari dei membri interni sono definite con decreto ministeriale.

Il colloquio valuta acquisizione dei contenuti, capacità argomentativa, grado di maturità e tiene conto del curriculum dello studente e delle competenze trasversali e digitali.

La formazione docenti e la carta docente

Il provvedimento stanzia 3 milioni per il 2026 e 11 milioni dal 2027 per la formazione dei componenti delle commissioni. La partecipazione sarà titolo preferenziale per le nomine dal 2026/2027.

La Carta elettronica è estesa ai supplenti; può coprire trasporto persone; hardware/software solo alla prima erogazione e ogni quattro anni.

La filiera tecnologico-professionale e il made in Italy (articoli 2 e 2-bis)

Dal 2026/2027 i percorsi della filiera tecnologico-professionale entrano nell’offerta del secondo ciclo. L’articolo 2‑bis amplia la fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», includendo i licei del made in Italy, licei, istituti tecnici e professionali con percorsi orientati al made in Italy, istituzioni secondarie scolastiche e ITS Academy.

La sicurezza nei trasporti e le uscite didattiche

Il decreto introduce disposizioni urgenti per la sicurezza dei trasporti nelle uscite didattiche e nei viaggi d’istruzione: il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n.36/2023 richiede criteri oggettivi che attestino sistemi di sicurezza, accessibilità, trasporto per disabili e competenze dei conducenti.

Il sostegno per le scuole del mezzogiorno (articolo 7-bis)

L’articolo 7-bis autorizza per il 2026 una spesa di 3.000.000 euro destinata alle scuole del piano «Agenda Sud» per contrastare la dispersione: sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive. Coprono acquisto di libri e tablet.

Le implicazioni pratiche per studenti e istituzioni scolastiche

Le nuove norme impattano immediatamente le procedure d’esame dell’a.s. 2025/2026 e prevedono scadenze operative: