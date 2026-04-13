Didattica a distanza per il caro energia, il Moige dice no: cosa pensano i docenti

A maggio potrebbe tornare la didattica a distanza, questa volta non per motivi sanitari ma per contenere i costi di riscaldamento e trasporti legati alla crisi energetica. La proposta ha innescato un dibattito immediato nel mondo scolastico, dividendo famiglie e personale docente su priorità e soluzioni.

Le associazioni dei genitori, in particolare il Moige, hanno espresso un rifiuto netto all’ipotesi. La motivazione principale riguarda i rischi sociali e psicologici per i minori, già provati dall’esperienza pandemica. Secondo queste voci, la socialità e il benessere degli studenti non possono essere sacrificati per esigenze di bilancio energetico, per quanto legittime.

La posizione del Moige: tutela dei minori e alternative di efficientamento

Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige, ha espresso una contrarietà netta all’uso della didattica a distanza come risposta alla crisi energetica. La scuola ha già subito un peso enorme durante la pandemia e non può nuovamente diventare valvola di sfogo per problematiche sistemiche che coinvolgono studenti e nuclei familiari.

La priorità indicata dall’associazione resta la tutela dei minori, della loro socialità e del benessere psicologico. Prima di ricorrere a soluzioni che limitano l’interazione in presenza, il Moige richiama l’urgenza di esplorare strategie di efficientamento energetico in altri settori pubblici e privati, evitando di far ricadere sulle giovani generazioni il costo di scelte organizzative dettate dall’emergenza economica.

I dati tra i docenti: apertura condizionata alla didattica a distanza e preferenza per i collegi online

Un sondaggio condotto dalla Tecnica della Scuola ha rilevato orientamenti contrastanti rispetto alla posizione delle famiglie. Circa il 46% dei docenti si dichiara favorevole alla didattica a distanza qualora la crisi energetica dovesse aggravarsi ulteriormente. Questa apertura non deriva da una preferenza pedagogica, ma da motivazioni prettamente economiche legate ai costi del carburante per gli spostamenti quotidiani.

Ancora più netta emerge la preferenza per modalità telematiche negli adempimenti organizzativi: quasi l’89% degli insegnanti vorrebbe svolgere i collegi docenti di fine anno esclusivamente online. In questo caso, l’adesione si spiega con l’esigenza di razionalizzare tempi e spese per attività amministrative che non richiedono necessariamente la presenza fisica.

I dati evidenziano una spaccatura tra chi prioritizza la socialità degli studenti e chi, gravato da costi di trasporto insostenibili, valuta pragmaticamente strumenti digitali per contenere la spesa personale senza compromettere la qualità dell’insegnamento.

L’impatto economico sui pendolari: simulazioni di spesa e incidenza sul reddito

I docenti pendolari affrontano quotidianamente costi di trasporto che incidono pesantemente sul bilancio mensile. Le simulazioni presentate dalla Tecnica della Scuola evidenziano l’onere per chi percorre mediamente 150 chilometri al giorno: circa 388 euro mensili per veicoli diesel e 459 euro per quelli a benzina.

Queste cifre acquistano particolare rilievo se confrontate con gli stipendi del personale scolastico, che oscillano generalmente tra 1.200 e 1.500 euro netti. Le spese di carburante arrivano così a rappresentare il 25-30% del reddito netto, configurando una situazione di oggettiva difficoltà economica per migliaia di lavoratori.

Questa pressione finanziaria spiega in parte l’apertura condizionata alla didattica a distanza registrata tra i docenti: contenere i costi di trasporto diventa una necessità concreta per chi vede una quota consistente dello stipendio assorbita dal pendolarismo.

La cornice normativa: limiti attuali alla didattica digitale integrata e i passaggi necessari

L’attivazione della didattica a distanza su scala nazionale incontra oggi precisi vincoli normativi. Le disposizioni contrattuali vigenti legano la Didattica Digitale Integrata (DDI) esclusivamente alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, senza prevedere estensioni ad altre tipologie di crisi.

Per utilizzare la Dad come risposta alla crisi energetica, il Governo dovrebbe varare un apposito intervento legislativo che modifichi il quadro contrattuale esistente. Al momento, le dichiarazioni ministeriali escludono questa possibilità, confermando che l’ipotesi non rientra nelle priorità dell’esecutivo. La normativa attuale protegge dunque il diritto alla didattica in presenza, lasciando la modalità digitale circoscritta a situazioni straordinarie già definite.