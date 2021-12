A casaccio di Quasi: testo e significato

A casaccio è il nuovo singolo di Quasi, uscito nelle radio e nei digital store lo scorso 15 dicembre. La canzone – scritta dallo stesso artista, prodotta da Gotham Dischi e distribuita Artist First – nasce dall’immersione sempre più frequente di noi singoli individui nel mare di parole del mondo che ci troviamo intorno.

Ovviamente i social aiutano a dar sempre più peso ai giudizi nei nostri confronti, ma non è solo nell’era digital che le affermazioni frivole ma ad effetto prendono vita. Le troviamo dall’alba dei tempi nei nostri saloni, nelle nostre piazze e nelle nostre tavole imbandite. “Si basa sulle banalità dette più frequentemente nei contesti più disparati – ha detto lo stesso cantautore – Il più delle volte espresse con una noncuranza interpersonale unita alla volontà, spesso solamente inconscia, di porsi come persona sapiente, saggia, con esperienza, mascherata da un falso interesse alla vera gravità della situazione percepita dal soggetto che manifesta apertamente il suo disagio: che si parli di esami o di situazioni sentimentali, la massima tirata a casaccio è sempre dietro l’angolo”.

Ecco il testo ufficiale di A casaccio di Quasi:

Quanti discorsi a casaccio

In cui ti scontri con disagio

Ti mascheri come un pagliaccio

Per non essere trattato come un gatto randagio

Ci penso io che ti capisco

Mettiti pure a tuo agio

Sono tutte così non mi stupisco

Ci sono già passato a maggio

Fossi in te farei un disastro

Ogni giorno sarei in viaggio

Ma senza visto

Sono immerso a rischio contagio

Un mare di massime tirate a casaccio

E non mi chiedo chi ti dia il diritto

Piuttosto non capisco chi te l’ha chiesto no

Quanti esami ti mancano

Davvero sei fuori corso

Ho un amico oltre oceano

Che si è laureato a Marzo

Da single la domanda

Quand’è che ti fidanzi

quando poi in coppia cene e pranzi coi parenti

E quando accasato è ora di sposarsi

E con la fede al dito quand’è che farai figli

Da padre uno è poco

Al secondo dici come

Al terzo è troppo e subito dopo

Battute clamorose

Ti chiedono se a casa avete una televisione

Sono immerso a rischio contagio

Un mare di massime tirate a casaccio

E non mi chiedo chi ti dia il diritto

Piuttosto non capisco chi te l’ha chiesto no

Chi te l’ha chiesto no