Arena '60 '70 '80 e…'90: date, biglietti e come arrivare

Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90: date

È stata presentata con una conferenza stampa a Verona nella mattinata di lunedì 7 giugno la seconda edizione di Arena ’60 ’70 ’80 e…’90 che andrà in scena il 12, 13 e 14 settembre dall’Arena di Verona. Il tutto verrà trasmesso poi in tre serate speciali in differita su Rai 1 sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre con la conduzione di Amadeus. Ecco i primi nomi confermati che saliranno sul palco a proporre le loro hit:

GLORIA GAYNOR con “I Will Survive” e “Can’t Take My Eyes Off of You”

HOLLY JOHNSON (FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD) con “Relax” e “The Power of Love”

BONNIE TYLER con “Total Eclipse of The Heart” e “Holding Out for a Hero”

PAUL YOUNG con “Love of the Common People” e “Every Time You Go Away”

RICHARD SANDERSON con “Reality” (“Il tempo delle mele”)

ORNELLA VANONI con “L’appuntamento” e “Una ragione di più”

RITA PAVONE con “Il ballo del mattone” e “Il Geghegè”

AQUA con “Barbie Girl”

GIANLUCA GRIGNANI con “Destinazione paradiso”, “Falco a metà” e “La mia storia tra le dita”

SNAP! con “The Power” e “Rhythm is a Dancer”

Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90: biglietti

L’evento è stato già annunciato da tre mesi e sono stati già venduti 17mila biglietti. I ticket sono ancora disponibili sul circuito TicketOne in prevendita. Ecco i prezzi dei biglietti per le singole serate:

Gradinata Numerata: 10 euro

Poltroncina Numerata: 24 euro

Platea Numerata: 40 euro

Ecco invece i prezzi dei biglietti per l’abbonamento a tutte e tre le serate:

Poltroncina Numerata: 65 euro

Platea Numerata: 110 euro

Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per il concerto Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90:

AUTO : Autostrada A4 Serenissima Milano – Venezia, uscendo a Verona Sud. A 22 Brennero – Modena, raggiungendo il raccordo con la A4 in direzione Venezia con uscita a Verona Sud. Arrivati all’uscita dal casello autostradale seguire l’indicazione con la dicitura “tutte le direzioni” e successivamente quella per il centro.

: Autostrada A4 Serenissima Milano – Venezia, uscendo a Verona Sud. A 22 Brennero – Modena, raggiungendo il raccordo con la A4 in direzione Venezia con uscita a Verona Sud. Arrivati all’uscita dal casello autostradale seguire l’indicazione con la dicitura “tutte le direzioni” e successivamente quella per il centro. AUTOBUS : LINEE 164 (Garda – Bardolino – Lazise – Peschiera – Verona) – LINEE 163 – 185 (Garda – Bardolino – Lazise – Verona) – LINEE 483 – 484 (Malcesine – Brenzone – Torri del Benaco) e cambio a Garda con LINEE 163 – 164 – 185. Linee urbane 11-12-13-51-52 e festive/serali 90-92-94-96-97-98 (Fermata in Piazza Bra).

: LINEE 164 (Garda – Bardolino – Lazise – Peschiera – Verona) – LINEE 163 – 185 (Garda – Bardolino – Lazise – Verona) – LINEE 483 – 484 (Malcesine – Brenzone – Torri del Benaco) e cambio a Garda con LINEE 163 – 164 – 185. Linee urbane 11-12-13-51-52 e festive/serali 90-92-94-96-97-98 (Fermata in Piazza Bra). TRENO : da Padova 45 minuti; da Vicenza 25 minuti; da Venezia 1 ora e 10 minuti; da Milano 1 ora e 20 minuti; da Roma 4 ore e 10 minuti oppure 2 ore e 50 minuti senza cambio.

: da Padova 45 minuti; da Vicenza 25 minuti; da Venezia 1 ora e 10 minuti; da Milano 1 ora e 20 minuti; da Roma 4 ore e 10 minuti oppure 2 ore e 50 minuti senza cambio. AEREO: l’aeroporto di Verona Villafranca si trova a circa 10 chilometri dal centro città, in direzione sud-ovest. Presso l’Aeroporto Catullo operano varie compagnie aeree tra cui Air Dolomiti.

