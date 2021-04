Benji e Fede all’Arena di Verona: data

“Domenica 3 Maggio 2020 ci sarà l’evento più importante della nostra carriera all’Arena di Verona: in una serata unica ripercorreremo con voi il lungo percorso che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Per noi è un grande traguardo, sarà una festa incredibile per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album”, con questo messaggio sui social Benji e Fede avevano annunciato il loro primo concerto previsto nella splendida cornice dell’Arena di Verona il prossimo 3 maggio 2020. Purtroppo l’evento è stato posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus al 3 maggio 2021 ed ora sarà spostato a luglio con capienza massima di 6 mila persone. Entro il 2 maggio sul sito Friendsandpartners.it verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria.

Benji e Fede all’Arena di Verona: biglietti

La prevendita dei biglietti per Benji e Fede all’Arena di Verona sarà aperta su TicketOne da mercoledì 17 giugno 2020 ore 15.00 e in tutti i punti vendita Ticketone da lunedì 22 giugno alle ore 11.00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di ticket fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali diffusi. I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Ecco i prezzi:

VIP Package Experience: € 120,00 + € 9,00 diritti di prevendita (che comprende accesso anticipato al luogo dell’evento, accesso al soundcheck e gadget omaggio)

Poltronissima Silver Numerata: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Poltronissima Numerata: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

Poltrona Numerata: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Gradinata 1 Numerata: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Gradinata 2 Non Numerata: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Benji e Fede all’Arena di Verona: come arrivare

