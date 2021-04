Eventi all’Arena di Verona nel 2021: cantanti

Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona Srl, hanno annunciato che gli eventi di Emma Marrone, Francesco Gabbani e Benji e Fede sono confermati all’interno della stagione estiva 2021 dell’Arena di Verona. Un documento di oltre 50 pagine è stato firmato dal Comune, insieme a Fondazione Arena e Arena di Verona srl – la società che gestisce gli eventi extra lirica – ed è stato già predisposto in accordo con il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni. “Posti a sedere numerati per 6 mila spettatori, il doppio dell’anno scorso, 16 arcovoli destinati agli ingressi scaglionati del pubblico, mascherine di tipo Ffp2 per tutti, distanziamento per artisti e orchestrali e tempi ridotti al massimo nel backstage”, riporta Ansa.

Eventi all’Arena di Verona nel 2021: biglietti

In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti già venduti per il live di Emma Marrone del 6 giugno potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Lo stesso vale per il concerto di Francesco Gabbani che era previsto per il 26 aprile, ma dovrebbe essere spostato al 4 luglio e forse anche al 5; mentre lo show di Benji e Fede del 3 maggio ancora non ha una data. Entro il 2 maggio sul sito Friendsandpartners.it verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria dei tre eventi. I 6 mila spettatori citati in precedenza, con posti a sedere singoli e distanziati, sono suddivisi in questo modo: 1.196 in platea, 1.554 su gradinata bassa, 3.250 su gradinata alta.

Eventi all’Arena di Verona nel 2021: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per gli eventi appena elencati: