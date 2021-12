Capodanno 2022: cosa fare a Torino

Il periodo più bello dell’anno è arrivato, non solo per l’aria natalizia che si respira fuori e dentro casa, ma anche per le feste in programma. Cosa farete a Capodanno? Questa è una bella domanda che spesso crea incomprensioni tra amici che si riducono agli utimi giorni per organizzare il da farsi e che creano dei gruppi Whatsapp per cercare di trovare una soluzione. Se volete fare un viaggio e partire per la città di Torino, rimanete con noi e scoprite gli eventi in programma. Se troverete quello che fa per voi dovrete solo prenotare il viaggio e l’alloggio.

Capodanno 2022: gli eventi in programma a Torino

Siete pronti a scoprire quali sono gli eventi in programma per Capodanno a Torino? Mettetevi comodi e prendete appunti:

Capodanno a Teatro: per gli amanti del teatro ci sono diversi spettacoli in programma la notte del 31 dicembre;

per gli amanti del teatro ci sono diversi spettacoli in programma la notte del 31 dicembre; Capodanno sul Tram: per la notte di capodanno è possibile fare un cenone sui tram storici di Torino;

per la notte di capodanno è possibile fare un cenone sui tram storici di Torino; Capodanno a Villa Bria: vi aspetta la bellissima tenuta settecentesca per un cenone e un super party con dj;

vi aspetta la bellissima tenuta settecentesca per un cenone e un super party con dj; Capodanno al Castello di San Giorgio Canavese: passerete una lunga notte piena di divertimento con cibo, vini e musica;

passerete una lunga notte piena di divertimento con cibo, vini e musica; Capodanno a Villa Bianco: nella bellissima tenuta vi aspetta un cenone a bordo piscina con area riscaldata, di fronte ad una bella villa accogliente che regala agli ospiti una notte di Capodanno indimenticabile.

Il tema che si è deciso per festeggiare il 2022 è a base di magia e di cinema, Torino Masters of Magic darà il via ad un nuovo anno in cui il capoluogo piemontese consacrerà l’impegno di portare il cinema nella città dandogli più spazio e lo farà anche con l’obiettivo di diffondere l’impegno di tutela nei confronti dell’ambiente con l’iniziativa di far portare ai partecipanti un tappo di bottiglia che verrà riciclato. Se l’idea di trascorrere il capodanno all’aperto non vi affascina, potete cercare in rete le feste organizzate nei vari locali.

Capodanno 2022 a Torino: dove alloggiare

Se volete trascorrere il Capodanno a Torino, ma non ci vivete e non avete amici o parenti che vi possano ospitare, potete iniziare a cercare on line qualche comoda soluzione e alloggiare in qualche B&B, un appartamentino o trovare un affitta camere. Non sarà difficile trovarli e, se iniziate a farlo con un certo anticipo, potrete trovare anche delle vantaggiose offerte. Quando avrete stabilito il giorno della partenza cercate i voli o i treni con cui partire e con cui poter risparmiare qualcosa.